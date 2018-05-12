Buca’da Ramazan heyecanı

Buca’da ilk iftar 16 Mayıs Çarşamba günü Kasaplar Meydanında kurulacak bin kişilik sofrada yapılacak.

Ramazan ayının manevi iklimi ve atmosferi Buca’nın meydan ve alanlarında coşkuyla yaşanacak. Buca Belediyesi 16 Mayıs’ta başlayacak Ramazan öncesi hazırlıklarını tamamladı. Buca’da Ramazan etkinlikleri kapsamında her akşam farklı bir mahallede olmak üzere kurulacak iftar sofralarında toplam 20 bin kişi oruç açacak.

Buca Belediyesi tarafından ay boyunca 47 mahallede 65 noktada kurulacak iftar sofralarına mini tasavvuf müziği konserleri de eşlik edecek.

İlk iftar Kasaplar Meydanında

16 Mayıs Çarşamba günü Kasaplar Meydanında düzenlenecek ilk iftar sofrası ile başlayacak Ramazan ayı etkinlikleri tüm ay boyunca ilçenin dört bir köşesinde devam edecek. Kasaplar Meydanında düzenlenecek “Hoş geldin Ramazan” eğlencesinde tasavvuf müziğinin muhteşem tınıları ile keyiflenecek olan Bucalıların, Türküğ Müzik ve Dans Topluluğu’nun gösteri ve konseri ile Ramazan ayını keyifle yaşaması sağlanacak.