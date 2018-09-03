Buca’da renkli Bağ Bozumu Şenliği

2. Bağ Bozumu Şenliği adıyla yapılan hasatta, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Buca’da, kentin unutulan en önemli değeri üzümü topraklarıyla buluşturan ‘Üzüm Bağı’ projesi kapsamında ikinci hasat yapıldı. Kaynaklar bölgesinde 3 yıl önce 13 dönüm arazide bin 450 asma fidesiyle kurulan üzüm bağında, gelişip serpilen asmalardaki mahsüller, beğeni topladı. Geçen yıl yapılan ilk hasatta yaklaşık 1,5 ton üzüm alınan Buca Belediyesi üzüm bağlarından bu hasat sezonunda 4 ton gibi yüksek rekolte bekleniyor. Üzüm bağının ikinci hasadı için bölgede Bağ Bozumu Şenliği yapıldı. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’nın da katıldığı kortejle başlayan şenlikte, yöresel ürün stantları da yer aldı. Bucalı kızların ezerek çıkardığı şıranın ikram edildiği şenlikte ayrıca; en iyi üzüm yarışmasında dereceye girenler ödüllerini alırken, ürün tadımları ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Şenlikte, Buca Belediyesi Pop Orkestrası da, katılımcıları coşturdu.

Çocuklara temel tarım eğitimi

Şenlikte konuşan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "Tesisimiz çok yeni ama birazdan rakamları verince, emekleriniz ve vergilerinizle ne kadar doğru bir işe ortaklık ettiğinizi göreceksiniz. İlk başta bereketli fidanlarımızı diktik. Şimdi o üzümleri ekip biçiyoruz. Buraya gelenler üzümü tanıyorlar ve belki de bundan sonra kendi özel hayatlarında da bunu meslek edinecekler. Bu tesisin ayrıca çok özel bir rolü vardı. Burada 3 bin 500 çocuğumuza temel tarım eğitimi verdik. Çocuklarımızı okuldan alıp bu tesise getiriyoruz, öğretmenlerimiz önce onlara teorik açıdan ders anlatıyor, daha sonra çocukları doğaya çıkarıyoruz. Bu sene bu rakam 10 bin çocuğu aşacak" dedi.

Konuşmaların ardından en iyi üzüm yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. 1. Necla Sakızlı 2. Hülya Tekin ve 3. Nebahat Hoşgör, plaketlerini Başkan Piriştina’dan alırken, 1. Necla Sakızlı altın ödülü de aldı.

13 dönümlük alana yayılan Buca Belediyesi üzüm bağında Ege Bölgesi’nde yetişen Mevlana Karası, Pembe Gemre, Osmanca ve Kozak Siyahı, Buca Rezakisi ile Sultaniye çeşitleri üretiliyor. Mahsulün; sofralık, kurutmalık ve şaraplık olarak değerlendirilmesinin yanında pekmez, pestil, köfter, sucuk ve ezme gibi ürünlerinde üretilmesi planlanıyor.