Buca’da sanatın merkezi olacak

Yıllar içinde yıpranan kent çehresini yenilemek, yaratıcılık ve hayal gücünün en yalın ifadesi sanatın her dalını Bucalıların hayatına katmak için yoğun çaba sarf eden Buca Belediyesi, sanatın kalbinin atacağı prestij projesi Buca Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi’nin inşaatını süratle sürdürüyor. Teknik donanım, akustik ve fonksiyonelliğiyle eşi benzeri olmayan ve kentin nitelikli salon ihtiyacını en üst düzeyde karşılayacak şekilde projelendirilen Buca Gösteri Sanatları Merkezi, modern mimarisiyle de Buca’nın çehresini değiştirecek.

Buca’nın yeni kent merkezi olması planlanan Buca Alışveriş ve Yaşam Kompleksi ‘Buca Çarşı’nın hemen yanında yükselen Merkezin inşa çalışmalarını yerinde inceleyen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Merkezin tüm kent için cazibe merkezi olacağını vurguladı. Merkezle İzmir’in kültür ve sanat alanında büyük bir boşluğunu dolduracaklarını ifade eden Başkan Piriştina, “ Bizim bir iddiamız vardı. Bunu da göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Buca Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezimiz, İzmir’de Ahmed Adnan Saygun’dan sonra en donanımlı gösteri sanatları merkezi olacak. Sanat deyince, gösteri deyince artık akla Buca Gösteri Sanatları Merkezi gelecek” dedi.

Buca’da sanata çok meraklı bir kesim olduğunu ifade eden Başkan Levent Piriştina,” Sanat tüketmeye hevesli bir nüfusa sahiptik ama icra edecek alanımız yoktu. Yılsonu itibariyle bu bahaneyi de ortadan kaldırıyor, Buca’yı sanata boğacağız. Buca Gösteri Sanatları Merkezimizi 30 Aralık’ta açtıktan sonra bugüne kadar sanatla tanıştırıp, barıştırdığımız 10 binlerin 100 binlere çıkacağına inanıyorum” diye konuştu.

Buca’nın prestij projeleri arasında yer alan Merkez, toplamda 7849 metrekarelik bir alanda ikisi bodrum katında olmak üzere üç katlı olarak inşa edilecek. Akustiğinden teknolojik donanımına kadar tüm detaylarında uzman görüşleriyle projelendirilen Merkez, 600 koltuk kapasiteli gösteri salonu, 110 ve 383 metrekarelik iki fuaye alanı, 2 adet sanatçı odası, amfi, servis odaları, simultane ve ses ışık odası, büfe, vestiyer, bilet satış ofisi, kat ofisi, kulis ve kütüphane bölümlerini de içeriyor. 150 araçlık iki katlı yeraltı otoparkı, estetik, tasarım, işlevsellikte son noktayı yansıtacak. Genel çevre düzenlemesi ile dikkat çeken Gösteri Sanatları Merkezi, Bucalılara sanat dolu günler vaat ediyor.