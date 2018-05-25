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25 Mayıs 2018 12:18

Buca’da “Sandığa gel, oyuna sahip çık” çağrısı

Buca’daki siyasi parti ve kitle kuruluşlarıyla ortaklaşa basın açıklaması yapan Buca Kent Konseyi, 24 Haziran Genel Seçimlerine gölge düşmemesi ve halk iradesinin şüphe uyandırmayacak şekilde değerlendirilmesi talebiyle yetkilileri göreve çağırdı.

Buca’da “Sandığa gel, oyuna sahip çık” çağrısı

25 Mayıs 2018 12:18

Konsey, seçmelere de “Sandığa gel, oyunu kullan, oyuna sahip çık” çağrısı yaptı.


Buca Kent Konseyi, 24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi Buca Şirinyer Parkı girişinde basın açıklaması yaparak vatandaşları ve yetkilileri göreve çağırdı. Buca’daki siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği açıklamayı Buca Kent Konseyi Başkanı Avukat Mürüvet Balcılar yaptı. Açıklamasında vatandaşların 24 Haziran seçimlerinde yaşamsal bir karar vereceğini vurgulayan Balcılar, tüm yetkililerden güven içerisinde, hiçbir şüpheye mahal vermeden oy kullanılması için sağlıklı ortam hazırlamasını ve kullanılan oyların güvenilir biçimde Yüksek Seçim Kurulu’na aktarılmasını talep ettiklerini söyledi.


Seçimlerde oy kullanacak vatandaşların da duyarlı olması gerektiğini ifade eden Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Balcılar, “Sandığa gel, oyunu kullan, oyuna sahip çık. Ülkenin ve senin kaderini başkası belirlemesin” çağırısı yaptı.




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