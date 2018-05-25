Buca’da “Sandığa gel, oyuna sahip çık” çağrısı

Konsey, seçmelere de “Sandığa gel, oyunu kullan, oyuna sahip çık” çağrısı yaptı.

Buca Kent Konseyi, 24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi Buca Şirinyer Parkı girişinde basın açıklaması yaparak vatandaşları ve yetkilileri göreve çağırdı. Buca’daki siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği açıklamayı Buca Kent Konseyi Başkanı Avukat Mürüvet Balcılar yaptı. Açıklamasında vatandaşların 24 Haziran seçimlerinde yaşamsal bir karar vereceğini vurgulayan Balcılar, tüm yetkililerden güven içerisinde, hiçbir şüpheye mahal vermeden oy kullanılması için sağlıklı ortam hazırlamasını ve kullanılan oyların güvenilir biçimde Yüksek Seçim Kurulu’na aktarılmasını talep ettiklerini söyledi.

Seçimlerde oy kullanacak vatandaşların da duyarlı olması gerektiğini ifade eden Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Balcılar, “Sandığa gel, oyunu kullan, oyuna sahip çık. Ülkenin ve senin kaderini başkası belirlemesin” çağırısı yaptı.