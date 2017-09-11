Buca’da şenlik havasında üzüm hasadı

Geleneksel hasat coşkusunun yansıtıldığı şenlikte bağın içinde kurulan Bağ Evi de hizmete açıldı. Buca’nın bereketli topraklarıyla buluşan üzüm bağından elde edilen 1,5 ton üzüm Bucalılara ikram edilirken, tarihi değeri ve lezzetli üzümleriyle tekrar buluşan Bucalıların coşkusu görülmeye değerdi.

Buca Belediyesi’nin kentte ölmekte olan bağcılığı ve unutulmaz lezzetiyle hafızalarda yer alan üzümünü yeniden canlandırmak için iki yıl önce kurduğu üzüm bağının ilk hasadı düzenlenen Bağ Bozumu Şenliği ile kutlandı.

Üzüm Bağının içinde 250 metrekarelik alana konumlanan Bağ Evi de Bağ Bozumu Şenliği ile birlikte Bucalıların hizmetine açıldı. İçerisinde kafeterya, çocukların tırnaklarına toprağın kaçacağı, toprakla buluşacakları üzüm yetiştiriciliği eğitim alanı ile misafirlerin ağırlanacağı konuk evi de bulunan Bağ Evi, oturma ve sosyal yaşam alanlarıyla Bucalıların kullanımına sunuldu.

Buca’nın tarihi değeriyle buluşması geçmiş yıllarda olduğu gibi geleneksel bağ bozumu şenliklerindeki gibi muhteşem etkinliklere sahne oldu. Ayaklarıyla üzüm ezip şıra çıkaran Bucalı kızlar, geleneksel ürünlerin sergilendiği stantlar ve tiyatrolar Bağ Bozumu Şenliği’nde Bucalılara unutulmaz bir gün, adeta bayram havası yaşattı.

Buca’da uzun yıllar önce yaşanan bağ bozumu şenliklerinin anlatıldığı tiyatral gösteriler, halk oyunları ve Roman bandosunun ezgileri Bucalıları eski günlere götürdü.

Buca Belediyesi Bağ Bozumu Şenliği açılış töreninde konuşan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, iki yıl önce Buca’yı yerel değerleri ile kavuşturmak için yola çıktıklarını bugün 13 dönüm arazide üzüm bağı oluşturup, 1,5 ton ürün almanın mutluluğunu yaşadıklarını, üzüm bağı ile toprağın bereketlenip sokakları yeniden üzüm kokusu sardığını söyledi. “Yerel değerleri korudukça zenginleşip, çağdaşlaşabiliriz” diyen Başkan Piriştina, “Üzüm Bağımızın içinde kurduğumuz Bağ Evimiz ile de yepyeni bir yaşam alanı kazandık. Çocuklarımızın tırnaklarına toprak kaçabilmesi için tarım eğitim alanları, konuklarımızı ağırlamak için konuk evi ve sosyal alanlar oluşturduk. Bu tesisin 365 gün yaşayacağına inanıyorum. Umuyorum Buca bağları özel sektöre de örnek olur, Buca yeniden üzümle anılır hale gelir” dedi.

Töreninin ardından misafirlerle birlikte Bağ Evi’nin açılış kurdelesini kesen Başkan Levent Piriştina, Razaki, Sultani, Mevlana Karası, Pembe Gemre, Osmanca, Kozak Siyahi, Misket başta olmak üzere 13 üzüm çeşidinin bulunduğu üzüm bağının tadına doyulmaz mahsulünü Bucalılara ikram etti.