Buca'da sokak hayvanlarına beş yıldızlı konfor

Son teknoloji ile donatılıp, kalite ve kapasitesi yükseltilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi, kurulduğu günden bu yana 14 bin 150 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirip, 2 bin 960 tanesini sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturdu. Aynı anda 60 köpek, 135 kediye tedavi hizmeti verebilen merkez, Özgür Hayvan Parkı, pet kafe ve marketiyle de hayvan severlerin can dostlarıyla birlikte keyifli zaman geçirmesine olanak sağlıyor.

Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde Tınaztepe mevkiinde konumlanan; operasyon odaları, laboratuvar, hemogram cihazı, kan biyokimya cihazı, röntgen, CR Röntgen, elektro koter, ambulans, yoğun bakım kafesi, engelli kedilerin bakımının yapıldığı engelli kedi evi ile sokak hayvanlarına modern koşullarda sağlık hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi yepyeni ünite ve donanımlarla can dostlarına keyifli bir ortam sunuyor.

14 bin 150 tedavi, 5 bin 122 kısırlaştırma

Ek rehabilitasyon ünitesi ile aynı anda 60 köpek 135 kediye tedavi hizmeti verebilecek seviyeye yükselen merkez; kurulduğu günden bu yana 14 bin 150 sokak hayvanına tedavi hizmeti sunarken, 5 bin 122 kısırlaştırma, 6 bin 156'da aşılama işlemi gerçekleştirdi. Sokaklarda yaşayan can dostları için sahiplendirme çalışmaları da yapan Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi 2 bin 960 sahiplendirme gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı.

Beslenme odaklarıyla hep keyifliler

Sokak hayvanları için bakım ve tedavinin yanında ilçe genelinde beslenme odakları oluşturarak düzenli gıda desteği sağlayan merkez, merkezde 70, kırsal alanda 80 adet beslenme odağına yaz-kış gıda temini yapıyor.

Cazibe merkezi ‘Özgür Hayvan Parkı'

Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin hemen yanında yaklaşık 5 bin metrekare alanda can dostlarının özgürce gezip oyunlar oynayacağı Özgür Hayvan Parkını da hizmete kazandıran Buca Belediyesi, tesis içerisinde hayvanseverlerin bir araya gelip, keyifli zamanlar geçireceği Pet Kafe de oluşturdu. Hayvanseverlerin sadık dostları için mamadan kıyafete kadar tüm alışverişlerini yapılabileceği Pet Market de Tesis bünyesinde bulunuyor. Pet Market bünyesinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde tığ şiş örücülüğü eğitim alan Bucalı kadınların geliri sokak hayvanlarına aktarılmak üzere ürettiği birbirinden renkli kedi evlerinden oyuncaklara, hayvan figürlü anahtarlıklardan cüzdanlara kadar onlarca çeşit ürün satışa sunuluyor.