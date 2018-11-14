Buca'da sokak kütüphaneleri ilgi gördü

İzmir'in Buca ilçesinde, okuma oranının arttırılması adına hayata geçirilen sokak kütüphaneleri, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Buca Belediyesi, ilçedeki bazı alanlarda sokak kütüphaneleri kurdu. Kentin işlen noktasında kurulan Şirinyer Pazaryeri girişindeki kütüphanede, adeta buluşma noktası haline geldi. İlgi gören kütüphanede 7'den 70'e tüm kitlelere hitap eden hikaye, roman ve masal kitapları gibi eserler bulunurken, vatandaşların okudukları kitapları da kütüphaneye bağışlayabileceği ifade edildi.

Arkadaşları ile genelde merkezi yerlerde buluştuklarını ve arkadaşlarını beklerken telefon ile ilgilenmek yerine sokak kütüphanesi ile kitap okuma şansı yakaladıklarını söyleyen gençler, uygulamadan oldukça memnun kaldı. İstedikleri kitaba ulaşabildiklerini ve okudukları kitapları da bağışta bulunduklarını belirten gençle,r kütüphane için Buca Belediyesi'ne teşekkür etti.