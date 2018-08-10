Buca’da ücretsiz bayram temizliği

Sosyal belediyeciliğe örnek projeleriyle Buca’da dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine ulaşan Buca Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde de harekete geçti. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını hızlandıran ekipler, bünyesinde oluşturduğu temizlik ekibi ile belirli periyotlar halinde temizlik yapıyor. Evlerdeki halıları yıkayan, camları silip toz alan ekipler, bu çalışmasıyla vatandaşlarında yüzünü güldürüyor.

Ekiplerin, bugüne kadarsa bin 300 vatandaşın evinde temizlik hizmeti verdiği belirtildi.