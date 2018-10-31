Buca'da üniversite öğrencilerinin adresi gençlik merkezleri

İzmir'in Buca ilçesinde, üniversite gençliğinin hemen hemen tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayabilmesi amacıyla hizmete açılan gençlik merkezleri, binlerce öğrencinin adeta ikinci evi oldu. Gençliğin; kütüphaneden çamaşırhaneye, sinemadan fitness salonuna kadar tüm ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayan Tarık Akan ve Işılay Saygın Gençlik Merkezleri'nin toplam üye sayısı 16 bin 500'e ulaştı.

Buca Belediyesi'nin, ilçeye kazandırdığı ve üniversite gençliğinin içinden çıkmak istemediği gençlik merkezleri, öğrencilerin akınına uğruyor. Tınaztepe mevkiindeki Tarık Akan Gençlik Merkezi'nin yoğun talep görmesi üzerine eğitim fakültesi karşısına Işılay Saygın Gençlik Merkezi'ni inşa eden Buca Belediyesi, gençlerin eğitimden spora tüm ihtiyaçlarına ücretsiz olarak cevap veriyor. Çamaşırhane, kütüphane, spor, dinlenme ve eğlenme alanlarıyla gençliğin yepyeni buluşma noktası olan merkezlerin toplam üye sayısı 16 bin 500'e ulaştı. Gençlerin iki merkezden de yararlanması için herhangi birine üye olması yeterli oluyor.

Gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebileceği kompleks bir tesis olarak düzenlenen Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi, 60 bin üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Yerleşkesi'nin karşısında 2 bin 809 metrekare alanda hizmet veriyor. 5 katlı merkezde çalışma alanları; kütüphane, play station, langırt ve bilardo masasının bulunduğu oyun odası, günde 120 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip çamaşırhane bulunuyor. Merkezde; resim, müzik, seramik odası, sergi alanı ve kafeteryanın yanı sıra fitness salonu da yer alıyor. 35'er metrekarelik kurs odaları ile mimarlık ve mühendislik öğrencilerinin teknik derslerini yapılabileceği donanıma da sahip bilgisayar odası Tarık Akan Gençlik Merkezi'nin en çok tercih edilen üniteleri arasında yer alıyor. Gençlik merkezinde bulunan üç adet cep sineması da Buca'nın tek sinema salonları olma özelliğini taşıyor. Gençler sinema salonlarında gösterilen vizyon altı filmler ve ödüllü kısa film gösterimleriyle sinema sanatının en güzel örneklerini izleme fırsatı yakalıyor.

İçinden çıkmak istemiyorlar

Gençlerin hizmetine açılan Işılay Saygın Gençlik Merkezi ise eğitim fakültesi karşısında, 305 metrekare kapalı olmak üzere toplam bin 85 metrekare alanda hizmet veriyor. Gençlerin derslerinde ve araştırmalarında kaynak sorununu ortadan kaldıran kütüphane ve 180 kişi kapasiteli modern çalışma alanı merkezin önemli hizmetleri arasında yer alıyor. Merkezde; 8 bilgisayarla hizmet veren bilgisayar, toplantı odası ve günde ortalama 120 kişiye hizmet verebilecek 16 çamaşır, 16'da kurutma makinesinin yer aldığı alan bulunuyor.