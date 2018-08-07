Buca’da yanan alan drone ile görüntülendi

60 hektarlık ormanlık alan, drone ile görüntülendi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yaz aylarında neredeyse her gün çıkan orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ederken bir yandan da bu sene yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için yangın bölgelerinin enkazlardan temizlenmesi çalışmalarını yürütüyor. 13 Temmuz günü İzmir Buca Göleti yakınlarında bir vatandaşın bahçesinde gerçekleştirdiği kaynak çalışması sırasında kıvılcımlardan çıktığı iddia edilen orman yangını sonrası yanan 60 hektarlık ormanlık alanda yeniden ağaçlandırma çalışmaları için start verildi. İzmir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla saha yanmış ağaç enkazlarından temizlenmeye başladı. Yoğun bir çalışma ile söndürülen yangın sonrası ormanlık alan, drone ile görüntülendi. Yangına, 7 helikopter, 2 uçak, 30’a yakın arazöz ve yaklaşık 200 kişilik orman işçisi müdahale etmişti.

Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Eylül ayı başında dozerlerin sahaya girerek toprağı sürüp işleyeceğini ve alanı fidan dikimine hazır hale getireceğini belirtti. Kasım ayından itibaren de ilk fidanları toprakla buluşturacaklarını kaydeden Aybal, sahaya yaklaşık 100 bin adet çeşitli türlerde fidanlar dikeceklerini ifade etti.