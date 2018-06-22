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22 Haziran 2018 14:34

Buca’da yaşlı ve engellilere 24 Haziran servisi

Buca Belediyesi, 24 Haziran tarihinde yapılacak genel seçimlerde, demokratik katılımın güçlenmesi, herkesin vatandaşlık görevini yapabilmesi amacıyla yaşlı ve engelli vatandaşlara oy sandıklarına ulaşım hizmeti sağlayacak.

Buca’da yaşlı ve engellilere 24 Haziran servisi

22 Haziran 2018 14:34


24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerinde engelli ve yaşlı vatandaşların en önemli vatandaşlık görevini yapabilmesi için harekete geçen Buca Belediyesi servis hizmetini devreye sokuyor. Buca Belediyesi, seçim günü engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinden alıp oy sandıklarına götürecek. Sorunsuz ve konforlu bir şekilde oylarını kullanmaları sağlanacak olan vatandaşlar işleri bitikten sonra da evlerine bırakılacak.


Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında verilecek olan servis hizmeti için engelli ve yaşlı bireylerin Buca Belediyesi’nin 0(506) 265 64 65- 0(555) 746 35 43- 0(232) 452 52 numaralarını arayarak talebini iletip, adres bilgilerini vermesi yeterli olacak.




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