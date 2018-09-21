Buca'da yatırımlar hız kesmiyor

“Bir gün değil, her gün yaşayan pazar yerleri” projesiyle pazaryeri anlayışına yepyeni bir boyut getiren Buca Belediyesi, yaşamın her alanını yakalayan anlayışla kompleks bir tesis olarak inşa edilen Ova Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri'ni Kasım ayında bölge halkıyla buluşturacak. Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar Mahallelerinin yararlanacağı, içerisinde pazar alanından pırlanta merkezine, sportif alanlardan bebek bakım odasına kadar birçok ünitenin bulunacağı Ova Kapalı Pazaryeri, Bucalıların çok yönlü yaşam alanı olacak.

Buca Belediyesi, atıl durumda olan alanların ve pazar yerlerinin sportif faaliyete açılması amacıyla başlattığı “Haftada bir gün değil, her gün yaşayan Pazar alanı” projesini Ova Kapalı Pazaryeri ile sürdürüyor. Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar Mahallelerinin yararlanacağı Ova Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri'nin inşası 4.368 metrekare alanda devam ediyor.

Pırlanta merkezi de olacak

Toplam 310 pazar tezgahı, 50 araçlık otopark, zabıta amirliği, depo, mescit, wc ve bebek bakım odasının yer alacağı Ova Kapalı Pazaryeri'nde sportif alanlar ve yürüyüş yolunun yanı sıra çocuklar için Pırlanta Merkezi de inşa ediliyor.

Kasım'da hizmete giriyor

Ova Çok Amaçlı Kapalı pazaryeri inşa çalışmalarını inceleyen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, bölge halkına verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Pazaryeri inşaatında sona yaklaştıklarını ifade eden Başkan Piriştina, “Biz bu bölgemize söz vermiştik. İnşaatın neredeyse sonuna geldik. Kasım'ın 10'u gibi tamamlayacağız. Aslında Fırat Mahallemizdeyiz ama burası Yeşilbağlar ve Göksu' ya da hizmet edecek. Üç mahallenin sakinleri buradan alışveriş yapabilecek. Bu bölgeden bizden bir de pırlanta merkezi talebi vardı. Ova Kapalı Pazaryeri projemiz ile bölgenin hem kreş, hem de kapalı Pazar alanı ihtiyacını aynı anda gidermiş olacağız” dedi.