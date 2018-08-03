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03 Ağustos 2018 11:23

Buca’daki üzüm bağı projesinde rekolte bu yıl 4 ton

İzmir’in Buca ilçesinde, sembolü ve yıllar içinde kaybolan değeri olan üzümü topraklarına yeniden döndüren Buca Belediyesi, ikinci hasada ve devamında bağ bozumu şenliklerine hazırlanıyor.

Buca’daki üzüm bağı projesinde rekolte bu yıl 4 ton

03 Ağustos 2018 11:23


Buca Belediyesi, üç yıl önce 13 bin metrekarelik alanda kurduğu üzüm bağı projesinde ikinci hasat için gün sayıyor. Unutulan en önemli değerini kente yeniden kazandırmak amacıyla Kaynaklar’da üzüm bağı kuran Buca Belediyesi, ikinci hasadını eylül’de düzenlenecek ’Bağ Bozumu Şenliği’ ile yapacak.



Rekolte 4 ton


Kentin kaybolan değerini topraklarıyla buluşturup, sokaklarının yeniden üzüm kokusuyla sardıran üzüm bağı projesinde kısa zamanda gelişip serpilen bin 450 asma bereketiyle yüz güldürüyor. Geçtiğimiz yıl yapılan ilk hasatta yaklaşık 1,5 ton üzüm alınan Buca Belediyesi üzüm bağlarından bu hasat sezonunda 4 ton gibi yüksek rekolte bekleniyor.


13 dönümlük alana yayılan Buca Belediyesi Üzüm Bağı’nda Ege Bölgesi’nde yetişen Mevlana Karası, Pembe Gemre, Osmanca ve Kozak Siyahı, Buca Rezakisi ile Sultaniye çeşitleri üretiliyor. Sofralık, kurutmalık ve şaraplık olarak değerlendirilmesinin yanında pekmez, pestil, köfter, sucuk ve ezme gibi ürünlerinde üretilmesi planlanan mahsul, Eylül ayında ikincisi düzenlenecek Bağ Bozumu Şenliği ile toplanacak.


Bucalı vatandaşların ezerek çıkaracağı şıranın ikram edileceği şenlikte, geleneksel ürünlerin sergilendiği stantlar, tiyatrolar ve renkli etkinlikler, unutulmaz bir gün yaşatacak.




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