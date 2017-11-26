Buca’dan girip Otogar’dan çıkacak

5 kilometrelik derin tünelin delme işlemlerinden önce son hazırlıkları yapıyor. "Çift tüp" olarak 5 kilometre kazılacak tünelin her iki girişinde de incelemelerde bulunan Başkan Kocaoğlu, projeyle bölge trafiğinin çok rahatlayacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Homeros Bulvarı’nı Otogara kadar uzatan ve Buca ile Bornova arasında kalan bölümü “derin tünelle” geçecek 183 milyon liralık projenin yapım çalışmasını yerinde inceledi. Tünelin Bornova ve Buca girişlerine giderek bilgi alan Başkan Kocaoğlu’na Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da eşlik etti. Projeyle bölge trafiğinin çok rahatlayacağını söyleyen

Büyükşehir Belediye Başkanı, daha sonra Bornova 57. Topçu Tugayı’nın bulunduğu kavşağı denizle buluşturacak yol için sürdürülen yıkım çalışmalarını da izledi.

Kamulaştırma ve yapım süreci birlikte yürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda hizmete alarak kente kazandırdığı Homeros Bulvarı’nın (Uçan Yol) devamı niteliğinde olan ve İzmir Otogarı’na kadar uzanarak kesintisiz ulaşımı sağlayacak "derin çift tüp tünel" ile viyadük-alt/üst geçit ve yol yapımını kapsayan projenin yapım çalışmaları devam ediyor. Daha önce Homeros Bulvarı kısmı için 75 milyon 500 bin liralık kamulaştırma yapan Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar Buca Tüneli için 26 milyon lira, viyadükler için ise 10 milyon TL’lik kamulaştırma gerçekleştirdi. Toplam 7 kilometrelik projede, 850 metre uzunluğunda 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş olmak üzere çift taraflı bölünmüş yol düzenlemesi yapılıyor. Uçan Yol’dan 3660 Sokak kesişimine kadar olan 450 metrelik kısmında devam eden çalışmalar Aralık ayının ilk haftasında tamamlanacak. 3660 Sokak kesişiminden sonra kalan 400 metrelik bağlantı yolunun kamulaştırma yapılan kısımları da Aralık sonunda asfaltlanarak trafiğe açılacak. Kalan imalatlar ise kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasıyla sonuçlandırılacak.

2.5 kilometrelik çift tüp derin tünel, 280 ve 920 metre uzunluğunda iki viyadük, Kemalpaşa Caddesi-Kamil Tunca Bulvarı kesişiminde 2 adet taşıt alt geçidi ve çevre yolu otogar bağlantısı için 1 adet taşıt üst geçidiyle birlikte, Buca ile Otogar arasında kesintisiz ulaşım sağlanabilecek.

En uzun tünel

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca Ufuk Mahallesi ile Bornova Çamkule arasında açmaya başladığı 2.5 kilometrelik derin çift tüp tünel, aynı zamanda “tamamı kent sınırları içinde olan en uzun karayolu tüneli” olma özelliği taşıyor. İzmirlilerin halen kullanmakta olduğu Bayraklı 1 Tüneli 320 metre, Konak Tüneli 1674 metre, Bayraklı 2 Tüneli ise 1865 metre uzunluğunda.

Manisa’dan Altınyol’a

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Manisa asfaltı üzerinde 57. Topçu Tugayı’nın bulunduğu kavşağı Bornova ve Bayraklı ilçelerini geçerek denizle buluşturacak yıkım ve yol yapım çalışmalarını da yerinde inceledi. Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi’ne bağlanacak yeni güzergahla ilgili 460/1 Sokak’taki yapılan çalışmaların Aralık ayının ilk haftasında tamamlanacağı bildirildi. Manisa yönünden Kuzey İzmir’e (Bayraklı - Karşıyaka) gelen trafiğin, kent merkezini transit geçerek Altınyol’a bağlanmasını sağlayacak projede eksik kalan 200 metre yeni imar yolunun açılabilmesi için kamulaştırma çalışmaları ve yıkımlar tüm hızı ile devam ediyor.