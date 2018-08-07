Buca’dan işsizliğe neşter

Belediye, ilçede işsizliğin önüne geçmek ve işçi-işveren arasında köprü görevi görmek için kurduğu Buca Toplumsal İletişim Merkezi (TİM) İstihdam Masası ile 2 bin 4 kişiyi iş sahibi yaptı, yüzleri güldürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2018 yılı nisan ayı değerlerine göre açıkladığı işsizlik rakamları 3 milyon 86 bin kişiye ulaşırken, Buca Belediyesi işsizliğe ’dur’ demek için var gücüyle çalışıyor. Çalışabilecek durumdayken niteliklerine uygun iş bulamayan kentlinin derdine derman olmak için TİM İstihdam Masası’nı kuran Buca Belediyesi, iş arayan kentlinin ilk başvurduğu adresi oldu. İşçi ve işveren arasında köprü olan masa, önemli atılımlar yaparak kentteki işsizlik sorununu çözüme kavuşturuyor. Firmalardan gelen talepler doğrultusunda firma yetkilileri ile başvuru yapan vatandaşları buluşturan Buca TİM, kurulduğu günden bu yana 2 bin 4 kişiyi iş sahibi yapma başarısı gösterdi.

İşçi işveren köprüsü

Buca Belediyesi TİM İstihdam Masası düzenlediği toplu iş görüşmeleriyle kalifiye eleman arayan işverenlerle iş arayanları buluşturarak köprü görevi görüyor. Firmaların taleplerine göre ihtiyaç duyulan personel şartlarını çeşitli kanallardan duyuran Buca Belediyesi İstihdam Masası, firma ile vatandaşları Çamlıkule Semt Evi’nde bir araya getiriyor. Toplu iş görüşmelerine katılan vatandaşlara önce işveren firma yetkililerince çalışma şartları ve aranan nitelikler konusunda ön bilgilendirme yapılıyor. İşe başvurmak isteyen vatandaşlar yazılı başvurularının ardından mülakata alınarak değerlendiriliyor. İşveren tarafından yapılan değerlendirmenin ardından işe uygun olan vatandaşlar, işe yerleştirilerek mesaiye başlatılıyor. İstihdam Masası, giderek büyüyen işsizler ordusunu eritmek için yoğun mesai harcarken, iş sahibi olup evine ekmek götüren Bucalıların yüzlerinden gülümseme eksik olmuyor. Buca’da işsizlik sorunu yaşayan vatandaşlar, İstihdam Masası’na 439 10 10 dahili 1086 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabiliyor.