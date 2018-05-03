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03 Mayıs 2018 14:08

Bucalı çocuklar tarımı öğreniyor

Buca Belediyesi, Kaynaklar’da kurduğu üzüm bağları içinde yer alan Bağ Evinde çocuklara yönelik tarım eğitime devam ediyor.

Bucalı çocuklar tarımı öğreniyor

03 Mayıs 2018 14:08

4-5 ve 6. sınıfta okuyan Bucalı çocukları kapsayan “Tohumdan Fideye Tarım Eğitimi” ile çocuklara doğa ve toprakla baş başa saatler yaşatılıp, tarım ve üretme bilinci aşılanıyor.


Bucalı çocukların elleri yaşamın kaynağı toprak kokuyor. Buca Kaynaklar’da kurduğu bağlarıyla Buca’nın kaybolan değeri üzümü topraklarıyla buluşturan Buca Belediyesi, çocukları doğa ve toprakla buluşturma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Üzüm bağları içinde kurduğu Bağ Evinde çocuklara yönelik “Tohumdan Fideye Tarım Eğitimi” başlatan Buca Belediyesi, minik öğrencileri toprakla tanıştırıp, tarımsal üretimin aşamalarını ve bağ kültürünü öğretiyor. Ocak ayında başlayan eğitimlerden bugüne kadar 2 bin çocuk yararlandı.


Buca Belediyesi ve Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hafta içi her gün düzenlenen ve 4-5 ve 6. sınıfta okuyan Bucalı çocukları kapsayan “Tohumdan Fideye Tarım Eğitimi” ile çocuklara doğa ve toprakla baş başa saatler yaşatılıp, tarıma ve canlılara dönük bir aşk oluşturuluyor.



Hedef 3 bin çocuk


Eğitimde önce Bağ Evi toplantı salonunda Buca Belediyesi ziraat mühendislerinden teorik eğitim alan çocuklar, daha sonra öğrendiklerini pratiğe döküyor. Toprağı gübre ile harmanlayıp, sebze ve çiçek dikmeye hazır hale getiren çocuklar, üzüm bağları arasında oluşturulan özel stantta bitkilerini kendi elleriyle dikerek can suyunu veriyor. Hayatlarında ilk kez toprakla buluşup, bir canlıya yaşam verip, büyütmenin keyfini yaşayan çocuklar diktikleri fidelerini neşeyle evlerine götürüyor. Buca Belediyesi, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan projeyi eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar sürdürerek 3 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.




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