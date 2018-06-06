Bucalı çocuklardan çevre duyarlılığı

Buca Belediyesi’nin düzenlediği Çevre Haftası etkinliğinde bir araya gelen Bucalı çocuklar, defileleri, koro çalışmaları ve bilimsel projelerini sergiledikleri stantlarıyla Dünya Çevre Günü’ne damga vurdu.

Bucalılar, Buca Belediyesi’nin düzenlediği Çevre Haftası etkinliğinde buluştu. Buca Belediyesi önünde düzenlenen etkinliğe Buca Kaymakamı Fecri Fikret Çelik, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ile genç yaşlı yüzlerce Bucalı katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile el ele vererek 4 yıldır sürdürdükleri çevre projelerinin gelecek nesillerde derin duyarlılık oluşturduğuna dikkat çekerken, yeşili korunmuş nice aydınlık, güzel yarınlar diledi.

Dünya Çevre Günü etkinliğinde Bucalı çocuklar birbirinden renkli ve coşkulu gösterileriyle göz doldurdu. Şehit Astsubay Ümit Başaran İlköğretim Okulu öğrencilerinin plastik tabak, eldiven, ayna, çöp poşeti gibi malzemeleri kullanarak ürettikleri geri dönüş temalı defilesi büyük beğeni topladı. Minik öğrencilerin halk dansları gösterileri ve çevre başlığını işleyerek söz yazdıkları şarkılarını seslendirdikleri koro çalışması izleyicilerden tam not aldı.

Etkinlikte Buca Belediyesi tarafından düzenlenen çevre temalı slogan yarışmasında “Çevreni koru, geleceğine temiz izler bırak” sloganı ile birinciliği elde eden Tuncay Aydın’a ve Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen kompozisyon, resim ve karikatür yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

“Dünyayı bilim kurtaracak”

Buca Belediyesi’nin Çevre Günü etkinliğinin dikkat çeken diğer bir bölümü ise öğrencilerin doğaya saygılı çevreci projelerini sergiledikleri bilim stantları oldu. Öğrencilerin el birliğiyle ürettiği çalışmalarını tek tek inceleyip, bilgi alan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “Yarınlarımız olan çocuklarımızın çevre bilincindeki geldiği noktayı bu çalışmalarda çok net olarak görüyoruz. Dünyayı bilim kurtaracak, fizik kurtaracak, kimya kurtaracak. Dünyayı bu çocuklar kurtaracak” dedi.