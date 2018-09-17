Bucalı danışanlara çok yönlü destek

Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, yas dönemi ve etkileri konusunda seminer düzenleyerek danışanlarını bilinçlendirdi. Geri döndürülemeyecek bir kayıp karşısında verilebilecek en doğal tepki olarak tanımlanan yas döneminin bireysel ve kültürel farklılıklar gösterdiğini belirten merkez uzmanları, yas dönemi için halk arasında bilinen “Görmezden gelirsen acı daha çabuk geçer. Acıyla yüzleşmede güçlü olmalısın” gibi inanışların yanlış olduğunu belirterek, üzgün olmak, korkmak ve yalnızlık duygularının normal olduğunu dile getirdi.

Seminerde, yas süreci zaman içinde yaşanan duygularda bir azalma olmadan devam ediyor ve durumu kabullenme gerçekleşmiyorsa, kaybın travmatik etki bıraktığının düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi uzmanları, kişinin 1 yıldan uzun süre hayatından hiçbir keyif almayıp, ölen kişi ölmemiş gibi davranıyor, sürekli depresif bir hal içinde kalıyor, iletişim kuramıyorsa kesinlikle bir psikiyatri uzmanından yardım alınması gerektiğini söyledi.