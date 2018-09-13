Bucalı gençlere 2. muhteşem merkez

Buca Belediyesi, Buca'ya üniversite gençliğinin içinden çıkmak istemeyeceği bir gençlik merkezi daha kazandırdı. Türk siyasetinin duayen isimlerinden Devlet Eski Bakanı ve Buca Belediyesi Eski Başkanı Işılay Saygın'ın isminin verildiği, içerisinde çamaşırhaneden kütüphaneye, dinlenme alanlarından satranç ünitelerine kadar gençlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenen Işılay Saygın Gençlik Merkezi, düzenlenen coşkulu törenle açıldı. Törene katılan Işılay Saygın, kendi yaşadığı ilçede ismimi taşıyan böylesi bir tesis olmasından onur duyduğunu söylerken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Buca için büyük önem taşıyan projeler hakkında müjdeli haberler verdi. Açılış töreninde Başkan Kocaoğlu'nu küçük doğum günü sürprizi de bekliyordu.

Buca Belediyesi, Tarık Akan Gençlik Merkezi'nden sonra üniversite gençliğinin içinden çıkmak istemeyeceği bir gençlik merkezi daha Buca'ya kazandırdı. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi karşısında yer alan, daha önce Göksu Kafe olarak bilinen binayı yeniden düzenleyen Buca Belediyesi, Buca gençliği için muhteşem bir tesis, yepyeni bir buluşma noktası oluşturdu. Işılay Saygın Gençlik Merkezi'nin açılış törenine Devlet Eski Bakanı Işılay Saygın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca Kaymakamı Fecri Fikret Çelik, Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Metin Öney, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Nurşen Balcı, AK Parti Buca İlçe Başkanı Mustafa Arslan, İYİ Parti Buca İlçe Başkanı Fikret Aktaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan Akpınar, Buca Belediyesi Eski Başkanı Ertan Erdek, Fransa İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, partililer, meclis üyeleri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

Piriştina, “Gururumuz büyük”

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, ”Görevimizin 4,5 yıllını dolduruyoruz. Birçok tesisi açtık, temelini attık, kurdeleler kestik. Heyecanı en dorukta olan açılışımı yapıyorum” sözleriyle başladığı açılış konuşmasında Buca gençliğine ikinci bir merkez kazandırmanın gururunu yaşadığını söyledi. Başkan Piriştina, “Binler, on binler günün yorgunluğunu burada atacak, ders çalışacaklar, müzik dinletileri, tiyatro gösterileri ile keyifli zaman geçirecekler. Böylesi merkezlerin, tesislerin isimlerinin de çok önemli olduğunu, ismiyle yaşadığını düşündüğümüz için hayatını hizmete adamış, her duyanın sevgiyle saygıyla, yüreği titreyerek kent ve kentliye verdiği hizmetle andığı bir isim aradık. Ülke çapındaki hizmetlerinin yanı sıra hemşehrimiz olmasından ayrı gurur duyduğumuz Işılay Saygın isminin buraya verilmesine karar verdik ve bugün bu gurura ortaklık ediyoruz” dedi. Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Metin Öney, gençlerin buluşma noktası olacak böylesi donanımlı bir merkeze Türk siyasetinde parti farkı gözetmeden hizmet eden Işılay Saygın'ın isminin verilmesine teşekkür etti.

Aziz Kocaoğlu “Şirinyer ve Metro projeleri mutlaka yapılacak”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada Işılay Saygın Gençlik Merkezi'nin Buca gençliğine hayırlı olmasını dilerken, Buca'da hayata geçirilecek Şirinyer ve Metro gibi önemli ve büyük projeler hakkında şu bilgileri verdi: “Levent Piriştina kardeşimizle Buca'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok iş yaptık, yapıyoruz. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Şirinyer Parkı Projesi. Devamlı engellerle karşılaşıyoruz ama aşacağız. Mutlaka ve mutlaka yapılacak. Bir de Buca trafiği en sıkışık ilçelerimizden bir tanesi. Bunun için Metro projesi yaptık. Şimdilik Üçyol'dan Tınaztepe kampüsü, ordan Çamlıkule ve Bucakoop'a kadar uzanacak 13,5 km'lik metronun projesi bitti. Şuanda bakanlıkta. Altyapılar Genel Müdürlüğünden onay alınmıştı, Kalkınma Bakanlığının onayını beklerken, Kalkınma Bakanlığı yok oldu, kaldırıldı. Sanırım Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlı bir birim oluşturuluyor, oradan onay çıktığı zaman yapacağız. Biz bu arada kredi görüşmelerini sürdürüyoruz. Yaptığımız kredi ön görüşmelerde dünyadaki bu kredi krizlerine rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesinin ekonomik yapısından dolayı bir sıkıntı görünmüyor. İzin gelir gelmez, en kısa zamanda ihaleye çıkıp temeli atacağız. Buca'yı da kurtarmanın başka bir imkanı yoktur. İZBAN belirli bir yük almıştır ama esas kurtaracak olan metro projesidir. Belediye başkanımızla uyum içerisinde, ağabey kardeş gibi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde, yıllarda başarısının devam etmesini diliyorum. Işılay Saygın Gençlik Merkezi'nin Buca gençliğine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Işılay Saygın, “Çok onur duydum”

Gençlik merkezine adı verilen Devlet Eski Bakanı ve Buca Belediyesi eski Başkanı Işılay Saygın belediye başkanlığı ile başlayıp milletvekilliğinden bakanlığa uzanan çalışmalarında hayata geçirdiği projelerini aktardığı konuşmasında “Türkiye'nin birçok yerinde adımı taşıyan tesisler var ama kendi yaşadığım yerde ismimi taşıyan böylesi bir tesis olması beni çok onurlandırdı. Onun için değerli Buca Belediye Başkanım Piriştina'ya ve meclis üyelerine candan teşekkür ederim” dedi.

Kocaoğlu'na sürpriz doğum günü pastası

Işılay Saygın Gençlik Merkezi'nin açılışının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na doğum günü sürprizi yapıldı. Gençlerin yeni mekanını gezmek için merkeze giren Başkan Kocaoğlu doğum günü pastasıyla karşılaştı. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, mumları keyifle üfleyen Başkan Kocaoğlu'na uzun bir ömür diledi.