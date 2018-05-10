Bucalı kadınlar el emeklerini sergiledi

Takı tasarımından ahşap boyamaya, ev aksesuarlarından iğne oyasına, katı sanatından mozaiğe kadar pek çok el emeği ürünün yer aldığı sergiler göz kamaştırdı.

Buca’da faaliyet gösteren dernek, el sanatları merkezleri ile Buca Belediyesi aktivite ve semt evlerinde eğitim görerek el emeği göz nuru ürünler ortaya koyan Bucalı kadınlar çalışmalarını ‘El Emekleri’ sergisinde görücüye çıkardı. Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen sergi Buca Belediyesi hizmet binası önünde kuruldu.

Organik reçellerden makarnalara, ince ince işlenip boyanmış ev aksesuarlarından her zevke uygun dizilmiş çeşit çeşit takı tasarımlarına kadar yüzlerce ürünün sergilendiği stantlar vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Stantları dolduran Bucalılar özellikle lezzetiyle büyüleyen pasta, börek ve tatlıların başından ayrılamadı. El emekleri sergisinde yazar Yüksel Kula’da ‘Ve zaman geçti gitti’ adlı kitabını Bucalı kadınlar için imzaladı.

Özenle hazırlanmış el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantları tek gez gezen Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık ve Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Balcılar Bucalı kadınların maharetli ellerinden çıkan birbirinden güzel eserleri beğeniyle inceledi.

Akşam saatlerine kadar süren el emekleri sergisiyle kadınlar, yeteneklerini geliştirmelerine imkan verilirse neler yapabileceklerini gururla sergiledi.