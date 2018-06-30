Bucalı kadınlar öfke kontrolünü öğrendi

Bucalı kadınların gerek sosyal, gerek hukuksal, gerekse psikolojik sıkıntılarında yanında olup uzman psikologlarıyla destek veren Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, toplumda özellikle son dönemlerde sık görülen öfke sorununu ve baş etme yollarını Bucalı kadınlarla paylaştı.

Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere farklı sosyal kesimlerden gelen kadınların yaşadığı sorunlar karşısında sosyal, psikolojik ve hukuki destek veren Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, ailelerinde uğrak adresi oldu. Tamamen gizlilik esasıyla, ücretsiz hizmet veren merkez, bireysel görüşmelerin yanında toplu seminerlerle de danışanlarının hayatına ışık tutuyor. Merkezin bu haftaki seminer konusu öfke ve kontrolü oldu.

Özünde sağlıklı ve doğal bir duygu olan fakat ifade ediliş şekliyle önem kazanan öfke durumunu danışanlarıyla değerlendiren Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi psikologları, kontrolden çıkması durumunda kişinin aile, sosyal ve iş yaşantısında problemlere yol açan öfke durumunu ve kontrol yöntemlerini danışanlarına aktardı.

Öfkenin altında yatan durumun kişinin algıladığı tehdidin ortadan kaldırma çabası olarak tanımlayan merkez psikologları, tamamen normal bir davranış olmasına rağmen kontrol edilemez duruma gelirse zarar verici durumların baş gösterdiğine dikkat çekti. Öfkelenildiğinde; kalp atış hızında artış, tansiyon yükselmesi, diş ve yumruk sıkma gibi fiziksel ve davranışsal değişikliklerin oluştuğunu ifade eden uzmanlar, öfkenin kontrol edilememesi durumunda saldırgan davranış, bağırmalar, patlamalar ve şiddete kadar varabildiğini vurguladı.

Öfkenin uzun vadede kalp hastalığı, tansiyon problemi ya da şeker hastalığına davetiye çıkardığını ancak kontrol edilebilir bir duygu durumu olduğunun altını çizen Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi uzmanları öfke anında derin nefes alıp kuvvetlice vermenin, müzik dinlemenin, güzel bir anıyı hatırlamanın, egzersiz ve yürüyüş yapmanın faydalı olacağını vurguladı.

Öfkenin bastırılması ve sağlıklı bir şekilde ifade edilememesi gibi durumlarda mutsuzluk, suçluluk, depresyon gibi psikolojik sorunlara da neden olduğunu ifade eden uzmanlar, öncelikle öfkeye sebep olan durumun kişi tarafından tespit edilmesi gerektiğini söyledi.