Bucalı kursiyerlerden Ramazan sofralarına muhteşem lezzetler

Bucalı kadınların hayatında yepyeni bir pencere açan Buca Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, kursiyerlerinin yardımseverliğiyle de gönüllerde taht kurdu. Merkezin aşçılık ve pastacılık kursunda eğitim alan Bucalı kadınlar, Ramazan ayın boyunca kursta yaptıkları tatlıdan tencere yemeğine, hamur işlerinden yaş pastalara kadar yüzlerce değişik lezzeti Buca’daki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtarak iftar sofralarında güzleri güldürüyor.

Güzel yüreklerde tatlı telaş

Kurs günleri büyük bir heyecan, tatlı bir telaşla merkeze gelen kursiyerler Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinin kontrolünde günlük menülerini belirleyerek anlamlı projeleri için ilk adımı atıyor. Keyifle işe koyulan güzel yürekli kursiyerler, maharetli elleriyle gönül ve güç birliği yaparak tencere yemeklerinden tatlıya uzanan lezzetli bir sofra ortaya koymak için var gücüyle çalışıyor.

Manevi huzuru yaşıyorlar

Haftanın üç günü katıldıkları kursta yepyeni lezzetleri öğrenerek yeteneklerini geliştirdikleri gibi yeni iş olanaklarına da kavuşan Bucalı kadınlar, günlük menüleri tamamlandığında haklı bir gurur yaşıyor. Gün içinde büyük emek sarf ederek kendi ürettikleri muhteşem lezzetleri Buca’daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için yola koyulan kursiyerler, çaldıkları her kapıdan manevi huzurla ayrılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayında kendi elleriyle yaptıkları tadına doyulmaz lezzetleri sevgiyle, yürekten paylaşmanın mutluluğunu yaşayan kursiyerlerin tek beklentisi ise bir hayır duası ve gülen gözler.