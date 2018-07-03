Bucalı miniklere 12 boyutlu hediye

Buca Belediyesi 12 D film aracı gösterimlerine başladı. Bünyesindeki bir aracı özel donanım ve yazılımla 12 boyutlu olarak oluşturulan macera ve heyecan yüklü animasyon filmlerin gösterileceği gezici mini sinemaya dönüştüren Buca Belediyesi, çocuklara yaz tatilinde unutulmaz bir hediye sundu. Tüm duyulara hitap edip, filmin içindeymiş hissi vererek farklı ve heyecanlı bir deneyim yaşatan 12 boyutlu filmlerin ilk gösterimine Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da katıldı ve miniklerin heyecan ve neşesine ortak oldu. 8 koltuk kapasiteli olarak düzenlenen, koltukların altında bulunan kamufle edilmiş hareketli pistonların bulunduğu mekanizmayla filmin atraksiyonuna uygun hareket sağlayıp, özel dış efektlerle izleyiciye filmin içindeymiş hisse oluşturan 12 D sinema ünitesi, minik öğrencileri doyumsuz bir maceraya götürüp tadına doyulmaz ilginç bir deneyim yaşattı.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, temmuz ve ağustos ayları boyunca hafta içi her gün iki farklı mahalleyi ziyaret edecek 12 D Film gösterim aracının eğitim dönemi başladığında da çocukların hizmetinde olacağını müjdeledi.

Başkan Piriştina, "Çocukların kalbimizdeki yeri ayrı. Bucalı miniklere yaz tatilleri boyunca yüzmeden tenise uzanan birçok sportif faaliyetle buluşturmanın yanında kültür-sanat faaliyetleri de sunuyoruz. Çadır tiyatromuzu 4 buçuk yıldır Buca’nın tüm mahallerinde kurarak tiyatro sanatını çocukların ayaklarına götürüyoruz. Şimdi de birazda eğlensinler, eğlenirken de öğrensinler istedik, 12 D film gösterim aracımızı yaptırdık. 10 binlerce çocuğa modern ilginç bir eğlence ortamı sunacağız. 12 D film gösterim aracımız yaz tatili boyunca her gün iki mahallemizin muhtarlığı önünde yer alarak çocuklarla buluşacak. Eğitim dönemi başladığında ise okullarımıza götüreceğiz. 12 ay boyunca çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatacağız” dedi.