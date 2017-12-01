Bucalı miniklere diş bakımı eğitimi

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve ilçe genelindeki 3 bin 225 anaokulu öğrencisini kapsayan uygulamalı eğitimin Göksu Şerif Tikveşli İlköğretim Okulundaki etabına Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da katıldı.

Buca Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki okullarda yaptıkları ağız ve diş sağlığı eğitimlerini sürdürüyor. Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu düzeyindeki minik öğrencilere de ulaşan sağlık ekipleri, sağlıklı dişlerin ve diş sağlığının önemini eğlenceli diyaloglar ve uygulamalar ile anlatıyor.

Uzman hekimler tarafından verilen eğitimlerde, anaokulu düzeyindeki miniklere diş fırçalama alışkanlığı ve diş fırçalama teknikleri hakkında ayrıntılı bilgiler uygulamalı olarak veriliyor.

Göksu Mahallesi Şerif Tikveşli İlkokulundaki miniklere verilen ağız ve diş sağlığı eğitimine Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da katıldı. Anaokulu öğrencisi miniklerle birlikte uygulamalı eğitimi dinleyen Başkan Piriştina, sağlıklı dişlere kavuşmak için düzenli olarak dişlerin temizlenmesi gerektiğini vurgulayarak öğrencilere Buca Belediyesi’nin hediyesi olarak diş fırçası ve macun dağıttı.

Eğitimi eğlenceli kılmak için karşılıklı diyaloglar ve uygulamalar ile anlatım yapan hekimler, çocukları hem eğlendirdi hem de bilinçlendirdi. Buca Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, eğitim yılı boyunca sürecek eğitimlerde 3 bin 225 anaokulu öğrencisine ağız ve diş sağlığını konusunda eğitim verileceğini açıkladı.