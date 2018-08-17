Bucalılar 120 kişilik konferans salonuna kavuştu

Buca ilçesinde, 120 kişilik kapasitesiyle kentin salon ihtiyacını bir nebze de olsa karşılamak üzere inşa edilen Buca Tenis Kulübü Konferans Salonu hizmete açıldı. Konferans salonunun açılışını gerçekleştiren Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, salon hakkında bilgi verdi. Piriştina, "EVKA-1 semtimizde çok atıl kalan Tenis Kulübü içinde bir alanımız vardı, burayı ne yaparız ne ederiz diye düşünürken, sonunda çağdaş, modern, 120 kişilik konferanslara, seminerlere çalıştaylara ev sahipliği yapabilecek hatta nikâhları bile kıyabileceğimiz tertemiz güzel bir alan haline geldi" dedi.

Piriştina, Pembe Köşk’ün de aynı anlayışla Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi (BBKSM)’ne dönüştürüldüğünü ve birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, kent merkezinde daha büyük etkinliklerde hizmet verebilmesi için Buca Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi’nin inşa edildiğini de hatırlattı. Piriştina’nın yeni açılan konferans salonunda ilk konuklarından biri de Türk futbolunun önemli isimlerinden, gol kralı, TRT Spor Yorumcusu Hayri Ülgen oldu.