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Bucalılar eski Milli Atlet Safter Karabağlı anısına koştu

Demokrasi aşığı Milli Atlet Safter Karabağlı, Buca’da adına düzenlenen Cumhuriyet Halk Koşusuyla anıldı.

Demokrasi aşığı Milli Atlet Safter Karabağlı, Buca'da adına düzenlenen Cumhuriyet Halk Koşusuyla anıldı. Hasanağa Parkı'nda düzenlenen koşuya Karabağlı'nın ailesi, sporcu arkadaşları, öğrencileri ve sevenleri adeta akın etti.


Geçirdiği kalp krizi sebebiyle 64 yaşında hayatını kaybeden Buca Belediyesi çalışanı ve eski Milli Atlet Safter Karabağlı, adına düzenlenen halk koşusuyla anıldı. Buca Belediyesi, Buca Kent Konseyi ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliği ile Hasan Ağa Bahçesi'nde düzenlenen koşuya, Safter Karabağlı'nın yüzlerce seveninin yanı sıra eşi Zeynep Karabağlı ve ünlü Milli Atlet Süreyya Ayhan katıldı.


3 kategoride ve yüzlerce İzmirlinin katılımıyla yapılan Cumhuriyet koşuşu, kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Karabağlı anısına yapılan koşuda dereceye girenler gururla kupalarını kaldırırken, tüm katılımcılara günün anlam ve önemini yansıtan madalya ile ödüllendirildi.

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