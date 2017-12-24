Bucalılara Özgecan’da öfke kontrolü eğitimi

Bu hafta, hafif sinirlilik halinden yoğun hiddete kadar değişkenlik gösteren bir duygusal durum olan öfkeyi masaya yatıran merkez uzmanları, danışanlarına öfkeyle başa çıkmayı ve kontrol etme yöntemlerini öğretti.

Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere farklı sosyal kesimlerden gelen kadınların yaşadığı sorunlar karşısında sosyal, psikolojik ve hukuki destek veren Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, ailelerinde uğrak adresi oldu. Tamamen gizlilik esasıyla, ücretsiz hizmet veren Merkez, bireysel görüşmelerin yanında toplu seminerlerle de danışanlarının hayatına ışık tutuyor. Dönem dönem farklı konularda genel eğitimler düzenleyen Özgecan Kadın Danışma Merkezi, danışanlarına öfke kontrolü üzerine eğitim verdi.

Tespit edilmesi gerekiyor

Özünde sağlıklı ve doğal bir duygu olan fakat ifade ediliş şekliyle önem kazanan öfke durumunu danışanlarıyla değerlendiren Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi psikologları, kontrolden çıkması durumunda kişinin aile, sosyal ve iş yaşantısında problemlere yol açan öfke durumunu kontrol yöntemlerini danışanlarına aktardı. Öfke nasıl bir duygu, öfkeye yol açan duygu ve düşünceler, sağlığa etkinleri gibi konularda farkındalık çalışması yapan uzmanlar, interaktif çalışmalarla Bucalı danışanlarına kontrollü ve sakin günler yaşamanın taktiklerini anlattı. Öfkenin bastırılması ve sağlıklı bir şekilde ifade edilememesi gibi durumlarda mutsuzluk, suçluluk, depresyon gibi psikolojik sorunlara da neden olduğunu ifade eden uzmanlar, öncelikle öfkeye sebep olan durumun kişi tarafından tespit edilmesi gerektiğini söyledi.