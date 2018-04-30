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30 Nisan 2018 12:19

Buca’nın 5 yıldızlı gençlik merkezine 14 bin üye

Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi, genç ve üniversiteli nüfusu ile dikkat çeken Buca’da işlevsellik ve teknik donanımıyla üniversiteli gençlerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Buca’nın 5 yıldızlı gençlik merkezine 14 bin üye

30 Nisan 2018 12:19

Üye sayısı 14 bine ulaşan, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebileceği çamaşırhaneden, fitness salonuna, kütüphaneden sinema salonlarına kadar kompleks bir tesis olarak düzenlenen merkezin en yoğun talep gören bölümü ise kütüphane oluyor.


Üniversiteli gençlerin kültürden spora, eğitimden sanata kadar A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayan Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi, gençliğe hizmet vermeye devam ediyor. Buca Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirdiği merkez, çamaşırhaneden fitness salonlarına, cep sinemalarından workshop alanlarına kadar gençlerin tüm aktivitelerine ev sahipliği yapıyor. Aralık 2016’da kapılarını açan Merkez, 14 bin üyeye ulaşarak gençliğin ikinci adresi haline geldi.


18-25 yaş arası Buca’da ikamet eden gençler ve 18-29 yaş arası üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini ağırlayan Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi’nin yapılan son değerlendirmede en yoğun kullanımının kütüphane alanında olduğu belirlendi. Önce eğitim diyen gençler derslerinde ve araştırmalarında kaynak sorununu ortadan kaldıran, yüzlerce kitabın yer aldığı kütüphaneye akın ediyor. Merkezin Mart 2018 sonu itibariyle yaptığı değerlendirmede 38 bin 921 kez kullanımla kütüphane yine birinci sırada yer alıyor. Özellikle yurtlarda kalan üniversite öğrencilerinin ders çalışma ortamı ihtiyacını karşılayan kütüphaneye gösterilen büyük ilgi üzerine, bazı toplantı ve atölye odaları da yeniden düzenlenerek ek çalışma salonları oluşturuldu.



Önce eğitim, sonra spor


Rahat, sessiz ve donanımlı ortamda ders çalışmak isteyen öğrenciler kütüphaneyi doldururken, zinde ve sağlıklı kalmak isteyen öğrenciler 21 bin 374 kez spor salonunu, çamaşırlarını konforlu bir ortamda yıkamak isteyen öğrencilerse 19 bin 277 defa çamaşırhane hizmetlerini kullandığı belirlendi.




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