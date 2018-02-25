Buca’nın amatör sporcularına dev tesis

Buca Belediyesi, kentin spor yaşamına büyük katkı sağlayıp, sayıları 25’i bulan amatör spor kulüplerinin tesis ihtiyacını tüm yönleriyle karşılayacak Buca Belediyesi Spor Kompleksi’nin temelini attı. Yenigün Mahallesinde yaklaşık 15 bin metrekare üzerinde projelendirilen, futbol sahasından halı sahalara, 600 kişilik tribünden koşu parkuruna kadar birçok üniteyi bünyesinde barındıracak olan spor kompleksinin temel atma töreni sağanak yağmura rağmen alanı dolduran binlerce minik sporcu ve ailelerinin katılımıyla yapıldı.

“Amatör sporun kalbi burada atacak”

Temel atma törenine Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, CHP il yöneticileri, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, Bucaspor Başkanı Ahmet Doğan, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Kenan Polat, meclis üyeleri, muhtarlar, taraftar dernekleri, sporcular ve binlerce Bucalı katıldı. Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Kenan Polat ve Yenigün Mahalle Muhtarı Ergün Bahşi ile birlikte kürsüye gelen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “Bu tesis Buca’ya çok yakışacak. Amatör sporun kalbi artık Buca’da atacak“ dedi.

"Size harcanan emek helal olsun”

Geleceğin futbol yıldızlarının yetişip, modern ve profesyonel imkanlarla spor yapabileceği Buca Belediyesi Spor Kompleksi’nin spor kulüplerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayacak şekilde projelendirildiğini belirten Piriştina, ”Bu tesis Buca’ya, sporcuya ve Buca’nın spor için hiçbir fedakarlıktan kaçmayan ailelerine yakışır bir tesis olacak. Buca Belediyesinin yaptığı her yatırım sizin emekleriniz, sizin imkanlarınızla yapılıyor. Bu yağmura rağmen çocuklarınızla birlikte spor için bu mutlu günü yaşamaya geldiniz. Bu annelere, bu çocuklara ne yapsak azdır. Size harcanan para, size harcanan emek helal olsun” diye konuştu.

15 bin metrelik dev tesis

Konuşmaların ardından Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, geleceğin yıldızlarının yetişeceği Buca Belediyesi Spor Kompleksi’nin temelini coşkulu tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde sporcular ve misafirlerle birlikte atıp, hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyledi. Modern mimarisi ve eksiksiz donanımıyla Buca’da amatör sporun gelişimine ve sporcuların yetişmesine destek olacak tesiste, tüm detaylar düşünüldü. 15 bin metrekare alana konumlanacak tesisin bünyesinde; standart ölçülerde bir futbol sahası, iki halı saha, 600 kişilik tribün, amatör spor kulüplerinin kullanımı için 25 adet ofis, soyunma odaları, duş üniteleri, eğitim faaliyetleri için derslik ve jimnastik salonu, hakem odaları, 235 metre koşu parkuru ve kafeterya bulunacak.