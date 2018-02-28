Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 13:34

Buca’nın atık ünitelerine modern dokunuş

Bucalıların daha temiz ve sağlıklı sokaklarda yaşama imkanı sunmak amacıyla 50 bölgeye 100 yeraltı çöp konteyneri kuran Buca Belediyesi, yeraltı ve yer üstü yapılaşmanın durumuna göre ilçe genelinde atık ünitelerini yenileme çalışması başlattı.

Buca’nın atık ünitelerine modern dokunuş

28 Şubat 2018 13:34


Daha temiz bir Buca parolasıyla yola çıkan, hijyen ve temizlik çalışmalarının yanı sıra estetik görünüme de önem veren Buca Belediyesi, çöp ünitelerini yeniliyor. Halk sağlığını korumak, koku ve görüntü kirliliğini engellemek amacıyla 1 milyon 300 bin TL maliyetle 50 bölgede 100 adet yeraltı çöp konteyner sistemi kuran Buca Belediyesi, yeraltı uygulamasına uygun olmayan bölgelerde de konteyner yenileme çalışmaları başlattı.


Dikey yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde 250 adet yeni nesil yer üstü çöp konteyneri kurma çalışmalarının startını veren belediye, kent estetiğine aykırı unsurların iyileştirilmesine yönelik çalışmalara da imza atıyor. 47 mahalle muhtarının görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenen noktalarda çöp konteynerlerini düzenleyen Buca Belediyesi, kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için kenti, yeni çöp saklama kabinleri ile donatıyor. İlçe genelindeki bin 500 çöp konteynerini yeşil, doğal çim görünümlü dekoratif kaplamalarla estetik hale getirecek olan çalışmanın pilot uygulamaları Bucalılar tarafından beğeniyle karşılandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç