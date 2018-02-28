Buca’nın atık ünitelerine modern dokunuş

Daha temiz bir Buca parolasıyla yola çıkan, hijyen ve temizlik çalışmalarının yanı sıra estetik görünüme de önem veren Buca Belediyesi, çöp ünitelerini yeniliyor. Halk sağlığını korumak, koku ve görüntü kirliliğini engellemek amacıyla 1 milyon 300 bin TL maliyetle 50 bölgede 100 adet yeraltı çöp konteyner sistemi kuran Buca Belediyesi, yeraltı uygulamasına uygun olmayan bölgelerde de konteyner yenileme çalışmaları başlattı.

Dikey yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde 250 adet yeni nesil yer üstü çöp konteyneri kurma çalışmalarının startını veren belediye, kent estetiğine aykırı unsurların iyileştirilmesine yönelik çalışmalara da imza atıyor. 47 mahalle muhtarının görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenen noktalarda çöp konteynerlerini düzenleyen Buca Belediyesi, kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için kenti, yeni çöp saklama kabinleri ile donatıyor. İlçe genelindeki bin 500 çöp konteynerini yeşil, doğal çim görünümlü dekoratif kaplamalarla estetik hale getirecek olan çalışmanın pilot uygulamaları Bucalılar tarafından beğeniyle karşılandı.