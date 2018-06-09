Buca’nın balkonları rengarenk

En Güzel Balkon Yarışması sonuçlandı. Buca’nın en güzel balkonu Derya Altıntaş’ın rengarenk çiçeklerle düzenlediği balkonu seçildi.

Buca Belediyesi’nin bu yıl 3. kez düzenlediği En Güzel Balkon Yarışması sonuçlandı. Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Bucalılar yoğun ilgi gösterdiği yarışmasının ödül töreni Buca Belediyesi hizmet binası önünde yapıldı.

Jürinin yaptığı inceleme sonunda Buca’nın en güzel balkonu Derya Altıntaş’ın düzenlediği balkon seçilirken, Ayşe Yıldırım’ın balkonu ikinciliğe, İlknur Önkol’un balkon düzenlemesi ise üçüncülüğe layık görüldü. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonunda Bucalı doğasever Reyhan Özgüder’in balkonu da mansiyon ödülü aldı.

Dereceye girenlere ödüllerini ve katılım belgelerini veren Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, mevsimsel olarak büyük avantaj yaşayan İzmirliler için balkonların büyük önemi olduğunu belirtirken, rengarenk çiçeklerle donanmış balkonların kent dokusunu güzelleştirdiği gibi görsel olarak vatandaşlara mutluluk verdiğini söyledi. En güzel balkon yarışmasının kentte birçok vatandaşa ilham kaynağı olduğunu da vurgulayan Başkan Piriştina, düzenlenen bu balkonlar vatandaşlarımızın hayata ve kente bakışının en somut, en güzel örneğidir” diye konuştu.