Buca'nın gösteri merkezi 2019 Ocak'ta açılıyor

İzmir'in Buca ilçesinde, prestij projeler arasında yer alan, İzmir'de sanatın kalbinin atacağı yepyeni bir mekan olarak planlanan Buca Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi'nin inşaası ivme kazandı. 7 bin 849 metrekarelik merkezin, 2019 Ocak ayında hizmete açılacağı belirtildi.

Sanatta önemli hamleler yapan Buca Belediyesi, işlevselliğiyle sanat alanında parmakla gösterilecek Buca Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi'nin inşasını tamamlamak için süratle çalışmalarını sürdürüyor. Buca Çarşı'nın hemen yanındaki alanda geçtiğimiz nisan ayında inşa edilmeye başlanan merkez, şimdiden gösterişli mimarisiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Akustiğinden teknolojik donanımına kadar tüm detaylarında uzman görüşleriyle projelendirilen gösteri salonu, fuaye alanı ve sergi bölümleri ile dikkat çeken sanat merkezi, sanatseverleri buluşturmak için gün sayıyor.

Toplamda 7 bin 849 metrekarelik bir alanda ikisi bodrum katında olmak üzere üç katlı olarak inşa edilen merkezin yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, uzman görüşleriyle projelendirilen, 600 koltuk kapasiteli gösteri salonu, 110 ve 383 metrekarelik iki fuaye alanı,150 araçlık yeraltı otoparkı, 2 adet sanatçı odası, amfi, servis odaları, simultane ve ses ışık odası, büfe, vestiyer, bilet satış ofisi, kat ofisi, kulis ve kütüphane bölümlerini bünyesinde barındıracak merkezi 2019 Ocak sonu gibi İzmirlilerle buluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.