Buca’nın ikinci sevgi sokağının ismi ’Can Yücel’ oldu

Modern bir kentsel tasarımla yaya öncelikli hale getirilen ve şiir sanatının usta kalemi Can Yücel’e ithaf edilen sokak, kentlinin nefes alıp, şehrin stresinden uzaklaşabileceği bir dokuya kavuştu.

Buca Belediyesi, ilçede Adatepe 4/1 sokakta düzenleme yaparak sevgi yolunu oluşturdu. Geçtiğimiz aylarda Vali Rahi Bey Mahallesi’nde Sanat Sokağı düzenlemesi ile start alıp "Buca’da sokaklar sevgiye çıkar" sloganıyla hayata geçirilen sevgi yolları projesinin ikincisi olan Adatepe Sevgi Yolu, modern Türk şairi Can Yücel’e ithaf edildi.

Andezit ve bazalt taş uygulamaları; modern, estetik aydınlatma üniteleri ve dinlenme alanları ile vatandaşlara nefes aldıracak unsurlar barındıran sokak, Bucalıların yepyeni buluşma alanı oldu.

Sevgi yolları üçlemesinin ikincisini kullanıma açan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da Sevgi Yolunu, Buca Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Dağdelen, Adatepe Mahalle Muhtarı Nuri Nezir’le birlikte gezdi.