Buca’nın kursları salonlara sığmıyor

Buca Belediyesi hobi, sanat, meslek ve spor kurslarıyla Bucalıların ufkunu açıp, yepyeni meziyetlere kavuşmalarına olanak sağlıyor. Bilgisayar işletmenliğinden, kuaförlüğe, ahşap boyamadan modern dansa kadar 42 dalda hobi, sanat ve meslek edindirme kursları düzenleyen Buca Belediyesi, 4 yılda 13 bin 931 kursiyere ücretsiz eğitim verdi.

Evka-1 Semt Evi, Çamlıkule Spor Sanat ve Kültür Merkezi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi, Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesinde düzenlenen kurslar sayesinde binlerce Bucalı yetenekleri doğrultusunda boş zamanlarını en güzel şekilde değerlendirme imkanına kavuştu. Çocuklar ve yetişkinler olarak 2 grup altında; bağlamadan gitara, modern danstan zumbaya, takı tasarımından ahşap boyamaya kadar 42 ayrı dalda faaliyet gösteren kurslar sayesinde binlerce Bucalı yeteneklerini geliştirdi.

Buca Belediyesi’nin ilçede yaşayan vatandaşların boş vakitlerini daha iyi değerlendirmelerini ve yeni hobiler kazanmalarını sağlamak amacıyla açtığı hobi ve sanat kurslarından bugüne kadar 9 bin 110 Bucalı eğitim alarak yepyeni meziyetler kazandı.

Hobi kurslarının yanında yeteneklerini geliştirip, yeni bir meslek edinmek isteyenler için meslek edindirme kursları da hayata geçiren Buca Belediyesi, kuaförlük, iş garantili makine dikiş, aşçılık, takı tasarımı, bilgisayar destekli muhasebe gibi kurslarla 3 bin 837 vatandaşa ulaştı. Kurslar sayesinde meslek sahibi olan kadınlar, işyerlerini açıp kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşıyor. Buca Belediyesi, bedensel ve ruhsal açıdan huzur bulmak, daha sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen kadınların rağbet gösterdiği spor kurslarında da 984 kursiyere eğitim verip, zinde bir yaşama kavuşturdu.

6 bin 906 öğrenciye ders desteği

Öğrencilere yönelik destek desteği faaliyetlerini de aralıksız sürdüren Buca Belediyesi, 4 yıllık süreçte 6 bin 906 öğrenciye ders desteği kursları açıp başarılarına katkı koyarken, ailelerin eğitim giderlerine de katkı sağlamış oldu.