Buca'nın pırlantaları Başkan Amca'yla buluştu

Bucalı minikler Dünya Çocuk Günü'nü Buca Belediye Bakanı Levent Piriştina'yla kutladı.

Geleceğimiz olan çocukların eğitim ve gelişimine yönelik projeleriyle göz dolduran, 3-6 yaş çocukların okul öncesi eğitimleri için kent geneline yayılan 9 pırlanta merkezinde 11 bini aşkın minik Bucalının eğitimine dokunan Buca Belediyesi, Dünya Çocuk Günü'nü coşkuyla kutladı.

Dünya Çocuk Günü'nde Bucakoop Pırlanta Merkezi'ne sürpriz ziyaret yapan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, minik pırlantaların sevgi gösterileriyle karşılandı. Şarkılar dinleyip, resimler çizen miniklerle sohbet eden Başkan Piriştina, Dünya Çocuk Günlerini kutladı, tavsiyelerde bulundu. 1 Ekim'in hem Dünya Çocuk Günü hem de Dünya Yaşlılar Günü olduğunu söyleyen Başkan Piriştina, dede-torun resmi boyayan miniklere “ Büyüklerinizi unutmayın. Her zaman saygılı olun, ellerini öpün, sarılın sevin” dedi.

Kendilerine modern ve güzel ortamlarda bakım hizmeti veren Pırlanta Merkezi için Başkan Amcalarına teşekkür eden minik pırlantalar hep bir ağızdan tüm dünya çocuklarının gününü kutladı.