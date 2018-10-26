Buca'nın pırlantaları masal anneleriyle buluşuyor

İzmir'de, Buca Belediyesi'nin Betontaş Pırlanta Merkezi içerisinde oluşturduğu ‘Masal Anneleri' bölümü Buca'nın gönüllü annelerinin uğrak mekanı oldu. Çocuk özlemi çekenlerin hasretini giderdiği, anne adaylarının bu duyguyu erken yaşamasına olanak sağlayan merkez ilgi odağı oldu.

Pırlanta Merkezi (PM) adıyla hayata geçirdiği, okul öncesi bakım ve eğitim merkezlerinde 3-6 yaş arası çocuklara 3 saatlik ücretsiz bakım ve eğitim hizmeti vererek Bucalı kadınların sosyal hayata katılmalarını sağlayan Buca Belediyesi, Betontaş Pırlanta Merkezi'nde oluşturduğu ‘Masal Anneleri' bölümüyle de annelik heyecanını yaşayamamış ya da çocuk özlemi çeken kadınları buluşturuyor.

Betontaş Pırlanta Merkezi'nde özel olarak kurulan ‘Masal Anneleri' bölümüne gelen Buca'nın gönüllü anneleri, çocuklarla bir araya gelerek onlara masallar okuyor, birlikte keyifli zaman geçiriyor. Gönüllü annelerinin anlattıkları birbirinden güzel masalları heyecanla dinleyip, masallar diyarında eğlenceli serüvenlere yelken açan minik pırlantalar, her masalda yepyeni bilgiler de öğrenmenin mutluluğuyla masal annelerine sevgiyle sarılıyor.

Bucalı Hasret Kahyaoğlu, fırsat buldukça merkeze gelerek çocuklara hikaye kitapları okuyan masal annelerinden sadece biri. Çocuğunun okul öncesi eğitimi için Betontaş Pırlanta Merkezi'ni tercih eden Hasret Kahyaoğlu, zaman buldukça merkezdeki çocuklara masal kitapları okuyarak keyifli ve bilgilendirici zaman geçirmelerine olanak sağlıyor. Masallarla çocuklara yepyeni bilgiler aşılamaktan mutluluk duyduğunu belirten Kahyaoğlu, genç yaşlı tüm Bucalı kadınları ‘Masal annesi' olmaya ve bu keyfi yaşamaya çağırdı.