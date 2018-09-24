Buca'nın yeni kent merkezi yükseliyor

Buca Belediyesinin en kapsamlı ve en prestijli projesi, Buca Alışveriş ve Yaşam Kompleksi Buca Çarşı'da geri sayım başladı. Buca'nın çehresini değiştirip, yepyeni bir kent merkezi kazandıracak 13 bin metrekare alana yayılan proje inşaatı hızla yükseliyor.

Buca Belediyesinin prestij projelerinden olan, tamamlandığında ısıtma ve soğutma sistemli kapalı pazar yerinden amfi tiyatroya, açık hava sinemasından sivil toplum kuruluşu (STK) merkezlerine kadar birçok unsuru bünyesinde barındıracak Buca Alışveriş ve Yaşam Kompleksi Buca Çarşı, aralık ayında hizmete açılacak.

En çağdaş, en prestijli proje

Zemin katında 10 bin metrekarelik alana yayılan, ısıtma ve soğutma sistemlerinin bulunduğu, vatandaşların ve pazarcı esnafının alışverişlerini modern koşullarda yapabileceği bin tezgah kapasiteli kapalı pazar yeri oluşturulacak Buca Çarşı projesinde, Bucalıların keyifle zaman geçirebilecekleri 8000 metrekareye yayılan gezi alanları, çocuk oyun alanları, bin kişilik amfi tiyatro, 500 kişilik açık hava sineması, 80 kişilik toplantı salonu, sivil toplum kuruluşları için 20 adet ofis, pergola ve oturma alanlarıyla zenginleştirilen 2700 metrekarelik meydan yer alıyor. Alan, pazarın kurulmadığı veya kısmi olarak kurulduğu günlerde otopark ve spor etkinlik alanı olarak kullanılacak. Proje içerisinde oluşturulacak genel ihtiyaç alanları, zabıta birimleri, yeme içme alanları ve mescit ile kentli çağdaş bir alışveriş mekanına kavuşacak.

Aralıkta hizmete giriyor

İnşa çalışmaları hızla devam eden Buca Çarşı'yı gezen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Bucalıların tüm ihtiyaçlarını bir alanda toplayan kompleks projeyi yeni yıldan önce hizmete açacaklarını söyledi. Başkan Piriştina, “Çok hızlı ilerliyoruz. Çarşının sonuna geldik. En geç 15 Aralık'ta Buca Çarşıyı hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. Burası çok kıymetli bir yer. Kentin merkezinde böyle bir yer bulmuşken birden fazla işlevle hizmete açmaya çalışıyoruz. Üst kat sivil toplum örgütlerinin merkezi haline gelecek. Orada bir açık hava sinemamız olacak. Aşağıda hanımlar alışveriş yaparken, yukarısı açık hava sineması ve STK'ların konferans ve seminer salonu olacak. Ufak alışveriş merkezlerimiz olacak, kadınlarımızın el emeklerini satabileceği alanlarımız olacak. Çarşının çıkışına bin kişilik bir amfi tiyatro organize ettik. Kapalı pazar yerini pazarın kurulmadığı günlerde futbol, basketbol gibi çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar olarak düzenliyoruz. Projemizin en önemli özelliği iklimlendirmesi. Pazar yerimizde kuracağımız ısıtma ve soğutma sistemi ile hemşehrilerimiz özellikle kışın alışveriş yaparken çok rahat edecek. Kentin merkezinde olması gereken tüm unsurları Buca Çarşı ve Buca Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi gibi iki dev yatırımla birleştirmiş olacağız” dedi.