Bucaspor Futbol Akademisi’nin öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi

İzmir’in Torbalı ilçesinde, Bucaspor Futbol Akademisi’nin minik öğrencilerini taşıyan otobüs şarampole devrildi. Otobüste bulunan öğrenciler kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, antrenman için Torbalı ilçesinde bağlı Ayrancılar’a giden Bucaspor Futbol Akademisi’nin minik öğrencilerini taşıyan otobüs, buzlanma sonucu yoldan çıkıp şarampole girmesiyle bir anda devrildi. Otobüste hasar meydana gelirken, araçta bulunan öğrencilerin küçük sıyrıklar dışında kazayı yara almadan atlatması rahatlattı. Facianın eşiğinden dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmaması sevindirdi.