Buca’ya 2. gençlik merkezi

Buca Belediyesi, üniversiteli gençlerin kültürden spora, eğitimden sanata kadar A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayan ve 14 bin üyesiyle Buca gençliğinin ikinci adresi haline gelen Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi’nden sonra Işılay Saygın Gençlik Merkezi’nin kapılarını 12 Eylül’de açacak.

Buca Belediyesi, Buca’ya üniversite gençliğinin içinden çıkmak istemeyeceği bir gençlik merkezi daha kazandırıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi karşısında yer alan, daha önce Göksu Kafe olarak bilinen binayı yeniden düzenleyen Buca Belediyesi, Buca gençliği için muhteşem bir tesis, yepyeni bir buluşma noktası oluşturdu. İçerisinde çamaşırhaneden kütüphaneye, dinlenme alanlarından satranç ünitelerine kadar gençlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenen ikinci gençlik merkezi, Işılay Saygın Gençlik Merkezi adıyla 12 Eylül’de kapılarını açacak.

Çok amaçlı

Gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebileceği kompleks bir tesis olarak düzenlenen Işılay Saygın Gençlik Merkezi; 305 m2 kapalı, 780 m2 açık alan üzerinde projelendirildi. Gençlerin derslerinde ve araştırmalarında kaynak sorununu ortadan kaldıracak, yüzlerce kitabın yer alacağı çalışma alanı ve kütüphane merkezin önemli hizmetleri arasında yer alıyor. Rahat, huzurlu ve sessiz bir ortamda ders çalışmak ve araştırmalarını yapmak isteyenlerin tercih edeceği çalışma bölümü 180 kişi kapasiteli olarak projelendirilirken, 8 bilgisayarla hizmet verecek bilgisayar ve toplantı odası teknik derslerini yapmak isteyen öğrencilerin uğrak bölümü olacak. Buca Belediyesi Işılay Saygın Gençlik Merkezi’nin dikkat çekici ve yoğun talep görmesi beklenen bir diğer ünitesi ise çamaşırhane. Günde ortalama 120 kişiye hizmet verebilecek makine ve teçhizatla donatılan çamaşırhanede 16 çamaşır, 16’da kurutma makinesi bulunuyor. Gençler, ders çalışırken veya merkez bahçesinde kurulan bahçe satrancı ünitesinde günün stresini atarken çamaşırlarını ücretsiz yıkamanın keyfini yaşayacak.