Buca’ya 718 milyon TL yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplam rakamı 618 milyon 241 bin TL’yi bulan güçlü yatırım desteğini de arkasına alan Buca Belediyesi, proje ve yatırımların başkenti oldu.

Yıllara yayılan unutulmuş, yıpranmış görüntü ve kimliğinden 4 yıl gibi kısa sürede sıyrılan Buca, kabuk değiştirip İzmir’in parmakla gösterilen kenti oldu. Eğitimden sanata, kültürden spora kadar hayatın her alanında projeler geliştiren Buca Belediyesi, kentte kendi öz kaynaklarıyla 100 milyon TL’yi bulan yatırım gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden de 280 milyon 191 bin TL’si asfalt ve kilit parke, 318 milyon 50 bin TL’lik bölümü fiziki ve sosyal projeler olmak üzere toplam 618 milyon 241 bin TL’lik yatırım desteğini alan Buca, 4 yılda toplam 718 milyon 249 bin TL’yi bulan dev yatırımlarla tanıştı.

İnşası tamamlanan Tarık Akan Gençlik Merkezi, İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, Kültür ve Sanat Merkezi, Üzüm Bağı-Bağ Evi, Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi gibi onlarca projenin yanı sıra inşası devam eden; Alışveriş ve Yaşam Kompleksi-Buca Çarşı, sanatın kalbinin atacağı Gösteri Sanatları Merkezi, amatör spor kulüplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı spor kompleksi, kentin dört bir yanında yapılan çok amaçlı kapalı pazar alanları gibi birçok projenin tamamlanmasıyla Buca’nın yükselişine büyük bir ivme kazandırılacak.

“Bucalılara teşekkürler”

Buca’yı Türkiye’ye örnek bir kent yapma hedeflerine hızla ilerlediklerini belirten Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “Bucalıların kalbini makam bildik. Kentimizin sokaklarını karış karış gezip, ihmal edilmişliğin izlerini silmek için projeler geliştirdik. Kaynaklar kısıtlı ama giderleri kısabiliyorsanız, gelirleri akılcı bir şekilde uygun takvimlerde bütçeleyebiliyorsanız yatırım sayısınız kat ve kat artıyor. Biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Başkalarıyla karşılaştırıldığında biraz daha fazla yatırım göze çarpıyor. Zamanında Buca’yı şantiyeye döndüreceğiz demiştik ve yaptık. Tamamlanan ve inşası devam eden projelerimizle Bucamızı çağdaş, modern ve tercih edilen kentler arasına sokmanın gururunu yaşıyoruz. Bu konuda sabırları için hemşerilerime teşekkür ediyorum” sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

Sokakları asfalt kokusu sardı

Uzun yıllardır hizmet yüzü görmemiş cadde ve sokaklara hizmet götürüp, 4 yıllık süreçte yaklaşık 60 milyon liralık yatırım yapan Buca Belediyesi, 2018 yılında 20 milyon maliyetle toplam 85 bin ton asfalt serme çalışmalarını sürdürüyor.

Her yaş sınıfından Bucalıları kapsayan hobi, sanat, meslek ve spor kurslarıyla yepyeni ufuklar açan Buca Belediyesi, kuaförlükten aşçılığa, bilgisayar işletmenliğinden takı tasarıma kadar 42 dalda açtığı ücretsiz kurslarıyla 4 yılda 20 Bin 837 kursiyere ücretsiz eğitim verdi.

Sporu herkes için yaşanabilir kıldık

Sporu ve sporcuyu her alanda destekleyip, ilçe genelinde başlattığı kurslarla sporu her mahallede ulaşılabilir kılan Buca Belediyesi, 4 yılda 54 bin 400 Bucalıyı sporla tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyor. Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün tenis, yüzme, futbol, tekvando ve engelli badminton takımlarıyla ulusal ve uluslararası müsabakalarda mücadele eden bin 611 lisanslı sporcusu, bin 438 madalya ile Buca’nın spordaki etkin gücünü ortaya koydu.

Tesisler kabına sığmıyor

Kaynaklar’da hizmet veren Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, bungalovları ve aktivite alanlarıyla ziyaretçileri büyüleyerek bin 250’si konaklamalı olmak üzere 20 bin ziyaretçiyi ağırladı. Üniversiteli gençlerin kültürden spora tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayan Tarık Akan Gençlik Merkezi ise 14 bin üye sayısına ulaştı. 3-6 yaş çocuklara günde 3 saat geçici bakım hizmeti vererek annelerin sosyal hayata kalımlarını sağlayan Pırlanta Merkezlerinin sayısı 9’a çıkarken, üye çocuk sayısı 11 bin’i aştı.

Sosyal hizmetlerde sınır yok

Kentteki ihtiyaç sahibi vatandaşların elinden tutan Buca Belediyesi’nin genel temizliğini yapamayacak olanlara sunduğu “Evde Temizlik” hizmetinden bugüne kadar 2 bin 116, ihtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturan Eşya-Giysi Bankası hizmetinden de toplam 7 bin 547 Bucalı yararlandı. Engelli bireylerin de elini bırakmayan belediye, kamu kuruluşları, hastane, tatil gibi ihtiyaçlarında özel donanımlı araçlarıyla ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor. Yüz güldüren hizmet bugüne kadar 12 bin 338 engelli vatandaşın yaşamına dokundu.