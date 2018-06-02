Buca’ya ikinci gençlik merkezi geliyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi karşısında inşa edilen, içerisinde çamaşırhaneden kütüphaneye, dinlenme alanlarından satranç ünitelerine kadar gençlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenen ikinci gençlik merkezi, 7 Haziran’da düzenlenecek törenle kapılarını açacak.

Buca Belediyesi, Bucalı gençlere muhteşem bir gençlik merkezi daha inşa etti. Buca Belediyesi, üniversiteli gençlerin kültürden spora, eğitimden sanata kadar A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayan ve 14 bin üyesiyle Buca gençliğinin ikinci adresi haline gelen Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezinden sonra ikinci gençlik merkezinin kapılarını 7 Haziran Perşembe günü saat 18.00’da düzenlenecek törenle açacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi karşısında yer alan, daha önce Göksu Kafe olarak bilinen binayı yeniden düzenleyen Buca Belediyesi, Buca gençliği için muhteşem bir tesis, yepyeni bir buluşma noktası oluşturdu.

Gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebileceği kompleks bir tesis olarak düzenlenen merkez, Eğitim Fakültesi’nin karşısında 305 metrekare kapalı, 780 metrekare açık alan üzerinde projelendirildi. Gençlerin derslerinde ve araştırmalarında kaynak sorununu ortadan kaldıracak, yüzlerce kitabın yer alacağı çalışma alanı ve kütüphane merkezin önemli hizmetleri arasında yer alıyor. Rahat, huzurlu ve sessiz bir ortamda ders çalışmak ve araştırmalarını yapmak isteyenlerin tercih edeceği çalışma bölümü 180 kişi kapasiteli olarak projelendirilirken, 8 bilgisayarla hizmet verecek bilgisayar ve toplantı odası teknik derslerini yapmak isteyen öğrencilerin uğrak bölümü olacak.

Buca Belediyesi ikinci gençlik merkezinin dikkat çekici ve yoğun talep görmesi beklenen bir diğer ünitesi ise çamaşırhane. Günde ortalama 120 kişiye hizmet verebilecek makine ve teçhizatla donatılan çamaşırhanede 16 çamaşır, 16 da kurutma makinası bulunuyor. Gençler, ders çalışırken veya merkez bahçesinde kurulan bahçe satrancı ünitesinde günün stresini atarken çamaşırlarını ücretsiz yıkamanın keyfini yaşayacak.