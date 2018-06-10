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10 Haziran 2018 13:44

Budapeşte’de şampiyon Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi Estetik Grup Jimnastik Takımı, Budapeşte’de düzenlenen 19.

Budapeşte’de şampiyon Ege Üniversitesi

10 Haziran 2018 13:44

Estetik Grup Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda birinciliği elde etti.



19. Estetik Grup Cimnastik Dünya Şampiyonası 7-10 Haziran tarihlerinde Budapeşte’de düzenlendi. Şampiyonada IFAGG Throphy Kısa Program Büyükler kategorisinde Türkiye’yi temsil eden Ege Üniversitesi takımı, birinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Asya Sual, Eylül Kaplan, Dilay Morsünbül, Melisa Morsünbül, Enes Derin ve Deren Arman’dan oluşan takımın antrenörlüğünü ise EÜ Öğr. Üyesi Dr. Emine Kutlay yaptı. Şampiyonada 7 kategori ve 24 ülkeden toplam 104 takım mücadele etti.



Günde 4 saat antrenman


Günde 4 saat antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandıklarını ifade eden Öğr. Üyesi Dr. Kutay, "Takımımız önce Türkiye elemelerinden önemli başarılara imza attı. Budapeşte’ye gelirken bu şampiyonaya hazır olduğumuzu biliyorduk. Emeklerimizin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Takımımıza her zaman güvenen ve bizlerden desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’a ve fakültemiz üst yönetimine teşekkür ediyorum. Üniversitemizin desteği ile ülkemize daha büyük başarılar yaşatmak istiyoruz’’ diye konuştu.



"Desteklemeye devam edeceğiz"


EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise kısa süre önce EÜ Gençlik ve Spor Kulübünü daha profesyonel platforma taşıyacak girişimleri başlattıklarını ifade ederek, "Kulübümüz çatısı altında futbol, basketbol ve yüzme gibi branşların yanında atletizm ve jimnastik gibi branşlarda da sporcu yetiştirmeyi planlıyoruz. Ülkemizin ve üniversitemizin genç nüfusu düşünüldüğünde daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Budapeşte’de büyük bir başarıya imza atan takımımızı ve antrenörümüzü kutluyorum. Ege Üniversitesi ülkemize bilim ve eğitim alanında ülkemize yapmış olduğu katkıyı sporda da sürdürecek. Estetik jimnastik takımımız bugün bu katkının güzel bir örneğini bizlere yaşattı. Sporcularımızla gurur duyuyorum ve başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.




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