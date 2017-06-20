Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Necimoğlu, Kültürpark Tenis Kulübü’nde düzenlenen basın toplantısında, TEB Kültürpark Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nı geleneksel hale getirmek istediklerini açıkladı. TEB Kültürpark Cup gibi turnuvaların Türk oyuncuların tecrübelerini artırdığını söyleyen Necimoğlu, Çağla Büyükakçay ve Başak Eraydın’ın elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Turnuvanın maliyetini Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu karşıladı. Gönül ister ki turnuva sürekli burada olsun, burada yapalım. Bunun için sponsor desteğine ihtiyacımız var. Futbol, basketbol kadar büyük değil bütçemiz. İzmir’e, Kültürpark’a yakışan TEB Kültürpark Cup’ı bütçemiz doğrultusunda geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Kültürpark Tenis Kulübü Başkanı Server Uyaroğlu ise turnuvaya ev sahipliği yaptıkları için onur duyduklarını ifade ederken, Turnuva Direktörü Zeynep Kavak da TEB Kültürpark Cup’ın Türkiye’deki 60 bin dolar ödüllü 4 turnuvadan biri olduğunu, 11 Türk sporcunun da yer aldığı turnuvaya 23 ülkeden 54 sporcunun katıldığını dile getirdi.

Çağla Büyükakçay, "Türkiye’de oynamak çok başka"

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Çağla Büyükakçay, seneler sonra İzmir’de mücadele etmenin çok güzel olduğunu açıkladı. Çocukluğunun ulusal turnuvalarla bu kortlarda geçtiğini kaydeden Çağla Büyükakçay, "Burada tekrar uluslararası turnuva oynamak çok güzel. 60 bin dolar ödüllü turnuvada 11 Türk sporcunun yer alması da tarihi bir olay" dedi.

Kariyerinin en büyük şampiyonluğunu Türkiye’de kazandığının hatırlatılması üzerine, "Oradaki enerji şampiyon yaptı" diyen başarılı sporcu, "Türkiye’de oynamak çok başka. Eskiden çok istemezdim Türkiye’de oynamayı ancak zamanla Türkiye’de oynamak pozitif hale geldi" şeklinde konuştu. Bu turnuvanın ardından Wimbledon’da eleme turlarında mücadele edeceğini de söyleyen Çağla, "Bana ’Neden erken gitmedin’ diye soruyorlar ancak bu sene farklı bir karar aldık. Daha fazla maç oynamak daha faydalı, takvimde Kültürpark vardı ve daha cazip geldi. Burada çim için çok daha iyi hazırlık oluyor" ifadelerini kullandı.

Başak Eraydın, "Daha başarılı olmak istiyorum"

6 numaralı seribaşı Başak Eraydın ise İzmir’de olmanın çok büyük bir mutluluk olduğunu anlatarak, Wimbledon’a şu an için katılamayacağını ancak son anda değişiklik olabileceğini belirtti. İlk kez bir grand slam turnuvasında; Fransa Açık’ta mücadele ettiğini belirten Başak Eraydın, elemede ilk turu geçmesine rağmen 2. turda başarılı olamadığını, biraz üzgün olmasına rağmen diğer turnuvalarda daha başarılı olmak istediğini söyledi.