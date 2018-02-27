Bulgaristan’ın ilki Ege Tıp’tan

Dr. Özer Makay yönetimindeki cerrahi ekibi tarafından gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz ay Gürcistan’da aynı başarıya imza atan Ege Üniversitesi ekibi uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, Bulgaristan’ın ilk izsiz troid ameliyatını gerçekleştirdi.

Ameliyatı gerçekleştiren ekibi ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi’nin bölgenin en önemli sağlık merkezleri arasında yer aldığını ifade ederek, “Öğretim üyelerimizin uluslararası başarıları bu durumun en güzel kanıtı. Ülkemizin her bölgesinden vatandaşımıza şifa dağıtan öğretim üyelerimiz bilimsel olarak da önemli başarılara imza atıyorlar. Doç. Dr. Özer Makay başkanlığındaki ekibimiz bu kez de bir başka komşu ülkede ilk izsiz troid ameliyatını gerçekleştirdi. Üniversitemizin ve ülkemizin göğsünü kabartan cerrahlarımızı bu başarılarından dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu.

İtalya Messina Üniversitesinden Prof. Dr. Gianlorenzo Dionigi, Bulgaristan Sofya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden Prof. Dr. Rumen Pandev’in davetlisi olarak Bulgaristan’da ilk izsiz tiroid ve paratiroid ameliyatını gerçekleştirdiklerini ifade eden Doç. Dr. Özer Makay ise “İzsiz tiroid ameliyatları dünyada 29 ülkede yaklaşık 80 merkezde uygulanan bir yöntem ve bu sayı her geçen gün artıyor. Türkiye, bu listeye ilk sıralardan Ege Üniversitesinde yaptığımız çalışmalar ile dahil oldu. Çok yeni olan bu yöntemi üniversitemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu durumun yanında Gürcistan’da da ilk izsiz tiroid ameliyatını gerçekleştirmiştik. Şimdi Bulgaristan’da da bu ameliyatı gerçekleştirdik. Meslekdaşım Prof. Dr. Gianlorenzo Dionigi ile birlikte yönettiğimiz operasyonu başarı ile tamamladık. Kurumumuz ve ülkemiz adına gurur verici işler yaptığımıza inanıyoruz, bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

Türkiye’de ilk kez Ege Üniversitesinde uygulandı

Ege Üniversitesinin Türkiye’de izsiz troid ameliyat tekniğini ilk uygulayan sağlık kurumu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Makay şöyle konuştu: “Bu alanda Eylül 2017’de uluslararası düzeyde 3 bilim adamının konuk edildiği ve 200 kişinin katıldığı toplantıya ev sahipliği yaptık. Ayrıca deneyimize istinaden komşu ülkelerden davetler aldık ve bu davetlere iştirak ettik. Gürcistan ve Bulgaristan bu ülkelerden ikisi. Ege Üniversitesi bu alanda öncü bir bilim merkezi konumunda. Bu ameliyatları gerçekleştiren cerrahi ekibi olarak bizler bundan gurur duyuyoruz. Akademik kimliğimize yüklediğimiz eğitim misyonumuzu bu alanda da sürdürüyoruz. Ayrıca yakın zamanda Prof. Dr. Gianlorenzo Dionigi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Servet Çelik ile izsiz troid ameliyatı konusunda uluslararası bir atlas hazırlığı içerisindeyiz.”

Zorlu operasyon sonrası yapılan çalıştaya; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalından Doç. Dr. Servet Çelik, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Yiğit Uyanıkgil ve Araş. Gör. Kubilay Doğan Kılıç katıldı.