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21 Ağustos 2018 14:46

Buray’dan İzmir’de muhteşem performans

Müzik dünyasının en popüler isimlerinden, şarkıları dillere pelesenk olan ve romantik aşk şarkılarıyla da 7’den 70’e herkesin beğenisini kazanan Buray, İzmir Optimum’da muhteşem bir konser verdi.

Buray’dan İzmir’de muhteşem performans

21 Ağustos 2018 14:46

İzmirli hayranlarıyla buluşan Buray, unutulmaz bir performansa imzasını attı.



Sesi ve yorumuyla dikkatleri üzerine çekerek tüm Türkiye’nin sevgisini kazanan Buray, yaz boyunca ziyaretçilerini en sevilen isimlerle buluşturan İzmir Optimum AVM Bahçe Konserleri’nin bu haftaki konuğu oldu. Yeni kuşağın başarılı ve sevilen sesi muhteşem şarkılarıyla Optimum’da sevenlerine unutulmaz bir gün yaşattı.



Buray İzmir’i salladı


2015 yılında çıkardığı “İstersen” albümüyle adını duyuran, daha sonra “Sen Sevda Mısın?” şarkısıyla müzik listelerinde 1 numaraya yükselen Buray, en sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Optimum’da yerlerini alan Buray hayranları, genç sanatçıyı görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Şarkılarıyla özellikle gençlerin büyük beğenisini kazanan Buray, bu kez şarkılarını İzmirli hayranları için söyledi.




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