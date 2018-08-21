Buray’dan İzmir’de muhteşem performans

İzmirli hayranlarıyla buluşan Buray, unutulmaz bir performansa imzasını attı.

Sesi ve yorumuyla dikkatleri üzerine çekerek tüm Türkiye’nin sevgisini kazanan Buray, yaz boyunca ziyaretçilerini en sevilen isimlerle buluşturan İzmir Optimum AVM Bahçe Konserleri’nin bu haftaki konuğu oldu. Yeni kuşağın başarılı ve sevilen sesi muhteşem şarkılarıyla Optimum’da sevenlerine unutulmaz bir gün yaşattı.

Buray İzmir’i salladı

2015 yılında çıkardığı “İstersen” albümüyle adını duyuran, daha sonra “Sen Sevda Mısın?” şarkısıyla müzik listelerinde 1 numaraya yükselen Buray, en sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Optimum’da yerlerini alan Buray hayranları, genç sanatçıyı görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Şarkılarıyla özellikle gençlerin büyük beğenisini kazanan Buray, bu kez şarkılarını İzmirli hayranları için söyledi.