Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 10:37

Burnundan aldığı sütü gözünden fışkırtan adam şaşırtıyor

İzmir’de bir vatandaşın burnundan aldığı sıvıları gözünden fışkırtması görenleri hayrete düşürüyor.

Burnundan aldığı sütü gözünden fışkırtan adam şaşırtıyor

21 Haziran 2017 10:37


İzmir’in Tire ilçesinde, güneş enerjisi imalatı ile uğraşan Süleyman Bacak (42), yaptığı sıra dışı olay ile görenleri şaşkına çeviriyor. Burnundan aldığı sıvıları gözünden dışarıya fışkırtan Bacak, bu işi yaklaşık 30 yıldır yaptığını söyledi.


Yaşadığı bu olayın sebebini bilmediğini ve kendisine hayretle bakıldığını dile getiren Bacak, "Ben bunu çocuk yaşlarda havuza girdiğimde fark ettim. Yaklaşık 30 yıldır burnumdan aldığım sıvıları kendi isteğimle iki gözümden dışarıya atabiliyorum.Herhangi bir göz rahatsızlığım yok. Sebebini ise bilmiyorum. Askerliğimi yaparken revire gidip durumu doktora anlatmıştım. O da herhangi bir şey olmadığını söyledi. Ben de bir daha doktora gitmedim. Allah’a şükür bir rahatsızlığım da yok" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Açık
    36°C
  • Cumartesi
    Açık
    36°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    37°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:31
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!