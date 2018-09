Burs almak isteyen üniversiteliler TOREV'e koşuyor

kez burs veriyor.

2016 yılında Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez tarafından maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencileri için kurulan TOREV, karşılıksız burs vermeye devam ediyor. Geçen yıl 209 üniversite öğrencisine karşılıksız burs veren TOREV, 2018-2019 akademik yılı için başvuruları almaya başladı. Burs desteğinden faydalanmak için şu ana kadar 300 öğrencinin başvurduğu TOREV'de kayıtlar ay sonuna kadar devam edecek. Belediye binasının birinci katındaki irtibat ofisine gelerek burs başvurusunda bulunan öğrencilerden kriterleri uygun bulunanlara karşılıksız burs veriliyor.

30 Eylül son tarih

Burs başvuruları 30 Eylül tarihine kadar devam edecek. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmiyor. Öğrencilerin bizzat belediye binasının birinci katındaki irtibat ofisine gitmeleri gerekiyor. TOREV'den burs alabilmek için Torbalı'da ikamet etme şartı var. Açık öğretim ve özel okul öğrencilerine burs verilmiyor. Ayrıca bir öğrencinin birinci sınıftan ikinci sınıfa geçerken birden fazla alttan dersi varsa; ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken ikiden fazla alttan dersi varsa; üçten dörde geçerken de alttan üçten fazla dersi varsa burs alamıyor. Derslerinde başarılı olan öğrencilere okullarını bitirinceye kadar burs ödemesi yapılıyor.

Görmez: “Öğrencilerin umudu olduk

TOREV'in her yıl daha çok öğrenciye ulaştığını söyleyen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Üniversite eğitimi almak için ilçe dışına giden öğrencilere yardımcı olmak için kurduğumuz TOREV emin adımlarla yoluna devam ediyor. Üniversite öğrenimi görmek isteyip de maddi durumu buna el vermeyen öğrencilerimizin umudu olduk. Her sene TOREV'e yapılan başvuru sayısı artıyor. Bizler de daha fazla sayıda öğrencimize ulaşmak istiyoruz. Öğrencilerimize yardımcı olmak isteyen herkesi TOREV'e destek olmaya çağırıyorum. Her yıl 200'den fazla öğrenciye burs veriyoruz. Bütçemizin durumuna göre daha fazla öğrenciye destek olmak istiyoruz” dedi.