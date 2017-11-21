Bursalı ve İzmirli lojistikçiler sektörü tartıştı

MÜSİAD Bursa’nın ev sahipliğinde düzenlenen İş Geliştirme Toplantısında her iki şubenin de Lojistik Sektör Kurulları bir araya geldi. Toplantıya MÜSİAD Bursa Başkan Yardımcısı Alaattin Dağlı, MÜSİAD Bursa Şubesi Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Fikret Cömert, MÜSİAD İzmir Şubesi Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu Başkan Yardımcısı Dr. Fatih İnmez, MÜSİAD İzmir Şubesi Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Şenol Günaydın ve her iki şubenin de lojistik sektör kurulu üyeleri katıldı.

Karşılıklı tanışmayla başlayan toplantıda konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Fikret Cömert, lojistik sektöründe son dönemde kar marjlarının düştüğünü ve artan faiz oranları ve kurun da sektörü olumsuz etkilediğini ifade etti.

“Şu an kar marjları taşımacılıkta yüzde 1,5 civarında”

MÜSİAD Bursa Şubesi Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Cömert şunları söyledi:

“Bursa bir sanayi ve üretim şehri. Bu göz önüne alındığında lojistik sektörünün Bursa’daki önemi yadsınamaz. Ancak son yıllarda lojistik sektöründe kazançlar maalesef oldukça geriledi. Bizler 4,10’un tahsilatını yapmaya çalışırken euro 4,60’lara geldi ve ödemelerimizi bu rakamdan yapıyoruz. Bu da bizi haliyle zorluyor. Şu an kar marjları taşımacılıkta çok katma değerli bir iş yapmadığınızda yüzde 1,5 civarında. Geçiş belgelerinin zorluğundan, otoban paralarından, faizden ve dalgalı kurdan bütün insanlar yabancı plaka kullanmaya başladılar. Yabancı firmaların Türkiye’den lojistik şirketleri satın alıyorlar ya da Türk firmalarına göre ciddi avantajları bulunduğundan ülkemizdeki fırsatları rahat bir şekilde değerlendiriyorlar. Özellikle Katar ve Japonya bu manada çok önde. Sonuç olarak lojistik sektörü kötü bir dönemden geçmekte, hizmet verme anlamında çok zorlanmakta. Umarım en kısa zamanda sıkıntılar aşılır.”

“Avrupa’da ülke sınırları kalktı biz il sınırına takılıyoruz”

MÜSİAD İzmir Şubesi Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Şenol Günaydın da şöyle konuştu:

“Global krizler, komşu ülkelerimizdeki sorunlar, yerelde yaşanan sıkıntılara rağmen ülke olarak yine de iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Sonuçta hizmet sektörüyüz ve üreticiye bağlıyız. Karlılıkta düşüş var evet ama adetlerde iyiyiz. Ancak maliyetlerimizin yüksek olduğunu söyleyebilirim. İş hacmi olarak sıkıntımız yok ama tahsilat ve faizler konusunda sorunumuz var. Her sektörde olan nitelikli elaman sıkıntısı maalesef bizde de var. Eğitimimiz buna göre planlanmalı. STK’lar, sektör dinamikleri mutlaka dinlenmeli, yapılacak düzenlemeler mutlaka bunların sonucunda olmalı. Ayrıca bir de ülkemizde mevzuat sorunu var. Biz ülkemizdeki illerin sınırını geçerken bile mevzuatlara çok takılıyoruz. Oysa Avrupa’da ülke sınırları bile kalktı. İşleyişleri biraz daha hızlanmalı.”

Konuşmaların ardından ikili görüşmelerle lojistik sektörünün sıkıntıları, son durumu ve olası iş birlikler üzerinde duruldu.