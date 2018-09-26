Burun estetiğinde en çok o ünlüler tercih ediliyor

Estetikte en yaygın olan cerrahi operasyonlardan burun estetiğinde kişiler en çok yabancı ünlülerden sinema oyuncusu Nicole Kidman ve Mag Ryan'ın burun görüntüsünü talep ederken, Türklerden de en çok Neslihan Atagül'ün burnu tercih ediliyor.

Her geçen gün artan estetik operasyonlarda en başı çeken estetiklerden biri de burun estetiği. Burun görünümünden memnun olmayan hastalar estetik ve sağlık merkezlerinin yolunu tutarken, ünlü isimlerin burun görüntülerini örnek alıyor.

Burun estetiği hastalarının belli başlı talepleri olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Durmuşoğlu, "İşe kozmetik ve estetik girince hastaların belli başlı talepleri oluyor. Özellikle ünlülerin burunlarıyla ilgili talepler geliyor. ‘2019 yılının burun trendleri şöyle olacak böyle olacak' gibi şeyler, bunlar çok doğru bir yaklaşım değil. Hastalar bize bu taleplerle geldiğinde böyle bir modanın söz konusu olamayacağını söylememiz gerekiyor. Çünkü orada burunu beğenilen bir ünlünün yüz yapısı, yüzünde asimetri olmaması, burnun yüzdeki oranlara uyumlu olması o kişiyi çok daha çekici kılıyor. Ama moda olan bir burnun bize başvuran hastada aynı şekilde güzel duracağıyla ilgili tabi ki çekincelerimiz oluyor. Hastalarım muayeneye ilk geldiklerinde dakikalar içerisinde hemen yüz oranlarını gözden geçirip cilt yapısına bakıyoruz. Eğer bir fotoğrafla gelirse yüzündeki detaylarla birlikte yaptığım analizlerle onlara anlatmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Belki de hiç değişmeyecek bir burun modası varsa onun da aslında kişiye özel tasarlanan burun estetiği olduğunu ifade eden Op. Dr. Durmuşoğlu, belli kalıplar üzerinden yapılan yüz analiziyle kişinin yüzüne en uygun yüz şeklinin belirlenerek ameliyatın bu şekilde yapılması gerektiğini ve moda olanın bu olduğunu dile getirdi.

"Burun estetiğinde artış var”

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de estetiğe yönelimin giderek arttığını ifade eden İzmir Egesante Tıp Merkezi doktorlarından Op. Dr. Durmuşoğlu, “Artış hala devam ediyor ve bunun artmaya da devam edeceğini öngörüyoruz. Bunun en önemli nedeni de hepimizin oldukça vakit geçirdiği sosyal medya. Fotoğrafta kendilerini iyi görmek istiyorlar. Özellikle cep telefonu kameraların yakın çekimleri iyi yapması kişilerin öz çekim yapmasını daha sık sağladı. Böyle olunca burun da vücudun merkezinde yerleşen bir organ olduğu için çok dikkat çekebiliyor. Zaten hastalar burunlarında sorun varsa genelde iki tür poz veriyor. Ya kemer çok belirgindir, asimetri yoktur karşıdan çeker fotoğraflarını ya da yandan iyidir karşıdan çekemez yandan çeker. Burun estetği selfielerde de her açıyı kullanmamızı sağlıyor” diye konuştu.

Kidman, Ryan ve Atagül burnu

Hastaların en çok talep ettiği ünlülerin Nicole Kidman, Mag Ryan, Neslihan Atagül olduğunu belirten Op. Dr. Durmuşoğlu, "Yıllar içerisine genel olarak baktığımda en çok Nicole Kidman'ı söyleyebilirim. Minyon bir yüzü ve sivri bir burnu var biraz farklı, o çok dikkat çekiyor. Yine Mag Ryan. Düğme burun olarak söyleniyor ve onun da minyon tatlı bir burnu var. Türklerden de Neslihan Atagül'ün burnu dikkat çekiyor. Doğal, dinamik özellikleri olan bir burnu var. Bu yüzlerin hepsi aslında ve asimetrisi olmayan yüzler. Tabii ki detaylı yüz analizi gerekir ama hastalarımız arasında dikkatlerini çeken nokta bu. Fotoğrafla gelen hastalara aynı burnun olamayacağını anlatıyoruz. Ben hastalarıma ‘Siz fotoğrafla geldiniz ama yüzünüze uygun bir burun oluşturabilirsek, sizin fotoğraflarınız belki başkaları diğer hekimlere gösterecektir' diyorum” ifadelerini kullandı.