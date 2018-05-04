Büyük maraton bitti

1169 kilometre yol kat eden Kocaoğlu, 30 ilçedeki bin 294 muhtarı tek tek dinledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçelerdeki ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla başlattığı muhtarlar buluşmasının son iki durağını Menderes ve Torbalı’da gerçekleştirdi. 30 ilçeyi ziyaret ederek 1169 kilometre yol kat eden Başkan Kocaoğlu, geçen sonbahardan bu yana toplam bin 294 muhtarla tek tek görüştü.

Tramvay örneğini verdi

Torbalı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda Başkan Aziz Kocaoğlu’na, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez eşlik etti. İlçede sadece İZSU’nun 46 milyon liralık yatırım yaptığını belirten Başkan Kocaoğlu, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolları toparlamak için yoğun bir program uyguladıklarını hatırlatarak “Şu an Torbalı’da 274 kilometre su şebekesi yeniliyoruz. Önemli olan, bir yatırımı yaparken verilen zahmetin kısa sürede memnuniyete dönüşmesidir. Örneğin tramvay inşaatı devam ederken İzmirliler çok sıkıntı çekti ama şimdi herkes çok mutlu. Bu işler böyle. Sonunda güzel olacaksa biraz zahmet çekiliyor" diye konuştu.

"Herkes kendi işine baksın"

Başkan Aziz Kocaoğlu, şöyle devam etti: "Toptan Çözüm ekiplerimiz kışın merkezde çalıştı. Yaz aylarında kırsala da giriyoruz. Her belediye başkanına bir görev düşer, bize de altyapı düştü. Altyapı yapmak bir büyükşehir belediye başkanı için verimsiz ve sorunlu bir iş ama bir cengaverin çıkıp bu yatırımı yapması lazım dedik ve kolları sıvadık. Bir kentin topyekun kalkınabilmesi için altyapı gereklidir. Hatırlayın; İstanbul’da doğalgaz döşendi, kentte tam bir kaos yaşandı ama İzmir’de bu duruma gelinmedi. Yine de hiçbir sıkıntı olmadan altyapı yaptım demek, doğru değil."

"Hiç bir işten şikayetçi değilim"

19 ilçede yerel hizmetler birimi kurduklarını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, bu birimlerde ulaşımından çevre sağlığına, itfaiyeden su bakım onarıma kadar gerekli tüm ekiplerin yer aldığını belirterek, "Buradaki amacımız, vatandaşla birebir ilişki kurmak ve olayı yerinde çözmek. Bizim ilçe belediyeleri ile rekabet etmemiz söz konusu değil. Herkes kendi işine baksa, her yer güllük gülistanlık olacak" dedi. Başkan Kocaoğlu, Büyükşehir’e verilen hiçbir görevden, hiç bir işten şikayetçi olmadığını, ancak yerel bir iş olması nedeniyle kabristanlardaki gömülerin yeniden ilçe belediyelerine geçmesi gerektiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Torbalı ve Menderes’te Büyükşehir seferberliği

Torbalı’da altyapı çalışması tamamlanarak asfaltlanmak üzere teslim edilen 44.000 m’lik alanda tranşe kazısı bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, şu anda ilçede 12 adet asfalt yama ve iki adet finişer ekibi ile çalışmalara devam ediyor. Yaklaşık 20 günde 44.000 m’lik alanın asfalt yamasını gerçekleştiren ekiplerin Haziran sonuna kadar toplamda 80.000 m’lik alan asfaltlanmasını etaplar halinde teslim etmesi ve asfalt yamaları yapması planlanıyor. Büyükşehir ekipleri ayrıca, Torbalı Atatürk Sanayi Bölgesi içerisinde yapılan altyapı çalışmalarından sonra bozulan sokaklarda (yaklaşık 60.000 m ’lik alanda) zemin hazırlığına (Cemal Umur Caddesi) başlarken, programlı olarak asfaltın komple yenileneceği bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes’te altyapı çalışmalarından kaynaklı bozulan 5.800 m’lik yolda da tranşe kazısı yapıyor. Şu anda ilçede 6 adet asfalt yama ekibi ile çalışan Büyükşehir, 6 gün içinde 5.800 m’lik alanın asfalt yamasının yapılmasını planlıyor. Menderes’te Haziran ayı sonuna kadar toplamda 50.000 m’lik alanın asfaltlanması etaplar halinde tamamlanacak.